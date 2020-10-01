Львівські «Карпати» отримали безстрокову заборону на реєстрацію гравців



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Львівські «Карпати» отримали чергове покарання через борги, які продовжують висіти на клубі.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення заборонити львівському клубу реєструвати нових футболістів до того часу, поки клуб повністю не розрахується з усіма боргами.

Раніше Карпатам було заборонено реєструвати новачків протягом трьох найближчих трансферних вікон. Відтепер Дисциплінарний комітет ФІФА перевів цю заборону у безстрокову.

Нагадаємо, що згідно з офіційною інформацією, наприкінці травня 50% акцій «Карпат» у колишнього президента клубу Петра Димінського викупив Олег Смалійчук. Після поновлення сезону в українській Прем’єр-лізі львів’яни виступати разом з іншими клубами не почали через спалах у лавах коронавірусної інфекції. Коли ситуація стабілізувалася, «Карпати» встигли провести тільки дербі зі «Львовом», а потім були зняті з чемпіонату через подвійну неявку на матчі в Маріуполь.

Команда автоматично понизилася в класі і отримала заборону на ведення трансферної діяльності через борги перед попередніми працівниками.

У другу лігу львівський клуб заявився останньої миті. Цій події передувала урочиста передача рамочки з гербом клубу з рук керівництва вболівальникам. У третьому ешелоні українського футболу команда виступає з розробленим з класичних шаблонів лого.

Паралельно в другу лігу були заявилися «Карпати» з Галича на Івано-Франківщині, до фінансування яких теж має стосунок Смалійчук і які взяли собі емблему, схожу на класичну для львівських «зелених левів». У «Карпатах» дуже невдало приховують, що маніпуляціями з кількома командами й передачею лого збираються переконати іншого співвласника клубу Ігоря Коломойського позбутися своїх 50% акцій «Карпат».

Минулої неділі трапилася історична для всього львівського футболу подія - «Карпати» зіграли між собою. У Бурштині на Івано-Франківщині клуб із Галича, на емблемі якого грізний лев, переміг зелено-білих львів’ян 3:1.