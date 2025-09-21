Українка Юлія Левченко посіла у фіналі п'яте місце

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2025, який відбувся у японському Токіо. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі Магучіх завершила змагання з результатом 1,97 метра. Цю висоту вона підкорила з першої спроби.

Ярослава розділила бронзову нагороду із сербкою Ангеліною Топич, яка показала ідентичний з Магучіх результат.

Зазначимо, що змагання двічі переривалися через сильний дощ у Токіо. До першої паузи Оліслагерс встигла з першої спроби взяти висоту 2,00 метра.

Магучіх з першої спроби взяти цю висоту не змогла. Після паузи українка ризикнула, перенісши свої дві спроби на висоту 2,02 м, проте взяти цю планку так і не змогла. Ярослава завоювала медаль на четвертому чемпіонаті світу поспіль.

Для Оліслагерс це друга в кар’єрі медаль чемпіонатів світу та перше золото. Два роки тому в Будапешті вона завоювала бронзу. Для Марії Жодзік це срібло стало першу в кар’єрі нагородою на чемпіонатах світу.

Ще одна українка, Юлія Левченко, посіла у фіналі п'яте місце, яке розділила з австралійкою Елеанор Паттерсон. Обидві стрибнули на 1,97 метра з другої спроби.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Стрибки у висоту, фінал (жінки)

1. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,00 м

2. Марія Жодзік (Польща) – 2,00 м

3. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97 м

3. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,97 м

5. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,97 м

5. Юлія Левченко (Україна) – 1,97 м

До фіналу ЧС-2025 у жіночих стрибках у висоту відібралися 16 легкоатлеток — він став найчисельнішим за останні 18 років на турнірі. Відбір подолали 11 спортсменок, які взяли планку в 1.92 м, й ще п'ятьох добрали завдяки найкращим результатам на попередній висоті 1.88 м.

Раніше українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко подолали кваліфікацію у фінал чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Усі спортсменки були поділені на дві кваліфікаційні групи Ярослава Магучіх потрапила до групи A. Тоді як Юлія Левченко і Катерина Табашник змагалися у відбірковій групі B.

Нагадаємо, фото української легкоатлетки Ярослави Магучіх під час відбіркових змагань зі стрибків у висоту серед жінок на світовому чемпіонаті з легкої атлетики в Токіо вчора розірвали японські соцмережі.