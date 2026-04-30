«Шахтар» оголосив склад на півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»

Тренерський штаб визначив основу на домашній поєдинок

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран обрав одинадцятку виконавців на перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій проти лондонського «Крістал Пелас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Поєдинок «Шахтар» – «Крістал Пелас» відбудеться 30 квітня 2026 року на Міському стадіоні Кракова. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь команди зіграють 7 травня 2026 року.

Стартовий склад «Шахтаря» на перший матч 1/2 фіналу Ліги конференціій

«Гірники» вийдуть на поєдинок в оптимальному складі. У воротах місце займе Дмитро Різник, а в центрі оборони гратиме основна пара в складі Валерія Бондаря і Миколи Матвієнка. Четвертим українцем у старті «Шахтаря» став хавбек Олег Очеретько.

Натомість лінія атаки вітчизняного гранда складена з бразильців. На вістрі атаки з'явиться Кауан Еліас, а з флангів йому допомагатимуть Аліссон та Егіналдо. Компанію ж Очеретьку в центрі поля складуть їхні співвітчизники Педріньйо та Марлон Гомес. На флангах оборони – бразильці Вінісіус Тобіас і Педро Енріке.

Повний стартовий «Шахтаря»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Педріньйо, Гомес, Очеретько – Аліссон, Еліас, Егіналдо.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команди перетнулися вперше, адже «Крістал Пелас» у цьому сезоні дебютував у єврокубках. Утім, лондонці вже встигли записати в актив одну перемогу над українськими клубами. Підопічні Олівера Гласнера впевнено здолали київське «Динамо» в основному раунді (2:0) турніру. Голами в складі «орлів» відзначилися оборонець Муньйос і нападник Нкетіа.

Натомість «Шахтар» провів проти англійських клубів 19 матчів. Здебільшого «гірники» були переможеними – 10 поразок. Однак, у різні роки вітчизняний гранд зумів оформити перемоги над лондонськими «Арсеналом» (двічі), «Тоттенхемом» і «Челсі», а також «Манчестер Сіті». У нинішній кампанії «Шахтар» проти представників Англії ще не грав. А в минулій донеччани програли «Арсеналу» (0:1) в основному раунді Ліги чемпіонів.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Крістал Пелас»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

