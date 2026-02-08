Головна Спорт Новини
Маліновський у третій грі поспіль відзначився забитим м’ячем за «Дженоа»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Маліновський продовжує забивати у Серії А

Маліновський забив гол «Наполі»

Гравець збірної України з футболу Руслан Маліновський відзначився забитим м’ячем за «Дженоа» в третьому матчі поспіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Як зіграв Маліновський

У 24-му турі італійської Серії А «Дженоа» півзахисника збірної України Руслана Маліновського на своєму стадіоні приймав «Наполі».

Наш футболіст вийшов у стартовому складі господарів, відзначився третім поспіль забитим м’ячем (із пенальті) та був замінений на 74-й хвилині поєдинку, що закінчився перемогою гостей – 3:2.

Маючи в доробку 23 пункти, «Грифони» наразі перебувають на 16-й позиції в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
