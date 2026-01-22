Головна Спорт Новини
Футболіст збірної України претендує на дві нагороди в Іспанії: як проголосувати

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
Футболіст збірної України претендує на дві нагороди в Іспанії: як проголосувати
Владислав Ванат у трьох січневих матчах Ла Ліги відзначився чотирма голами
Джерело: офіційна сторінка «Жирони» у Facebook

Владислав Ванат проводить чудовий місяць в іспанському чемпіонаті

Центральний нападник «Жирони» Владислав Ванат може отримати дві індивідуальні нагороди за підсумками січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату Іспанії.

Внесок 24-річного українця в нещодавні успіхи каталонського клубу не залишився поза увагою. У трьох січневих турах Ла Ліги Ванат відзначився трьома голами з пенальті та одним із гри, що допомогло «Жироні» здобути дев'ять із дев'яти можливих очок.

Центрфорвард увійшов до п'ятірки претендентів на звання найкращого гравця місяця в чемпіонаті Іспанії. Індивідуальна нагорода також може дістатися Маркосу Алонсо («Сельта»), Гонсалу Гедешу («Реал Сосьєдад»), Ведату Мурікі («Мальорка») або Александеру Серлоту («Атлетіко»). Підтримати українця в голосуванні можна за посиланням.

У той же час вирішальний результативний удар Ваната в домашньому матчі проти «Осасуни» (1:0) можуть визнати найкращим голом Ла Ліги в січні 2026 року. Конкурують із ним взяття воріт у виконанні Карлоса Ромеро («Еспаньйол») і Гонсало Гарсії («Реал» Мадрид). Проголосувати за гол українця можна за посиланням.

Зараз на рахунку центрального нападника вісім результативних ударів і одна гольова передача в 19-ти поєдинках усіх турнірів у дебютній для нього кампанії з «Жироною». У понеділок, 26 січня 2026 року, команда Мічела в чемпіонаті прийматиме «Хетафе».

Нагадаємо, нещодавно «Жирона» посилилася гравцем «Барселони».

