Легендарний тренер визначився зі своїм майбутнім у збірній Бразилії з футболу

Карло Анчелотті має намір залишитися в Бразилії

Карло Анчелотті готовий до оновлення своєї угоди зі збірною Бразилії з футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Ніколо Скіру.

Очікується, що новий контракт зі збірною Бразилії Анчелотті підпише найближчими днями. Нинішній договір про співпрацю розраховано до завершення чемпіонату світу-2026. Після оновлення угода втрачатиме чинність не раніше 2030 року.

Легендарний італійський спеціаліст очолив «зелено-жовтих» у травні 2025 року. Під його керівництвом бразильці провели вже вісім матчів. Жеребкування майбутнього чемпіонату світу з футболу скерувало підопічних Анчелотті до групи С (Марокко, Гаїті й Шотландія).

Нагадаємо, що Україні для кваліфікації на Мундіаль необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3