17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані

Юнак став однією з численних жертв непокору владі

Під час масових антиурядових протестів в Ірані було вбито перспективного 17-річного спортсмена Ребіна Мораді. Про це повідомляє «Главком».

За даними правозахисної організації Hengaw, юний футболіст курдського походження був застрелений іранськими урядовими силами 8 січня 2026 року в Тегерані. Родина хлопця не знала нічого про його долю протягом чотирьох днів і отримала офіційне підтвердження його смерті лише в понеділок. Ситуація ускладнюється тим, що влада досі відмовляється передати тіло загиблого рідним для поховання.

Ребін Мораді був родом із провінції Керманшах, але останнім часом мешкав у столиці, де поєднував навчання та професійні заняття спортом. Він вважався одним із найбільш перспективних талантів у молодіжному футболі Тегерана, виступаючи за клуб «Сайпа» у молодіжній Прем'єр-лізі. Окрім футболу, Мораді демонстрував неабиякі здібності в інших дисциплінах. Він був чемпіоном із плавання у своїй віковій категорії, а також успішно займався боротьбою. Тренери та колеги по командах згадують його як різнобічно обдарованого атлета з великим майбутнім.

Загибель юного футболіста стала частиною масштабної хвилі насильства, що охопила Іран наприкінці 2025 та на початку 2026 року. За даними правозахисників із організації HRANA, з моменту початку протестів 28 грудня в країні загинуло вже понад 2400 осіб.

