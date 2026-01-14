Головна Спорт Новини
search button user button menu button

17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
Окрім футболу, Мораді займався плаванням та боротьбою
фото: Yahoo

Юнак став однією з численних жертв непокору владі

Під час масових антиурядових протестів в Ірані було вбито перспективного 17-річного спортсмена Ребіна Мораді. Про це повідомляє «Главком»

За даними правозахисної організації Hengaw, юний футболіст курдського походження був застрелений іранськими урядовими силами 8 січня 2026 року в Тегерані. Родина хлопця не знала нічого про його долю протягом чотирьох днів і отримала офіційне підтвердження його смерті лише в понеділок. Ситуація ускладнюється тим, що влада досі відмовляється передати тіло загиблого рідним для поховання.

Ребін Мораді був родом із провінції Керманшах, але останнім часом мешкав у столиці, де поєднував навчання та професійні заняття спортом. Він вважався одним із найбільш перспективних талантів у молодіжному футболі Тегерана, виступаючи за клуб «Сайпа» у молодіжній Прем'єр-лізі. Окрім футболу, Мораді демонстрував неабиякі здібності в інших дисциплінах. Він був чемпіоном із плавання у своїй віковій категорії, а також успішно займався боротьбою. Тренери та колеги по командах згадують його як різнобічно обдарованого атлета з великим майбутнім.

Загибель юного футболіста стала частиною масштабної хвилі насильства, що охопила Іран наприкінці 2025 та на початку 2026 року. За даними правозахисників із організації HRANA, з моменту початку протестів 28 грудня в країні загинуло вже понад 2400 осіб.

Нагадаємо, що титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича. Ексзірка сербського баскетболу та призер Олімпійських ігор Владімір Штімац опинився в центрі гучного політичного скандалу. Його було затримано в Белграді на тлі антиурядових протестів, що відбулися 2 листопада 2025 року. 38-річний спортсмен, відомий своїми міжнародними досягненнями, включаючи срібні медалі на Олімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро, Кубку світу-2014 та Євробаскеті-2017, був затриманий разом із 36 іншими учасниками демонстрацій. Протести були приурочені до минулорічної трагедії у Новому Саді, де обвал даху залізничного вокзалу рік тому призвів до загибелі 16 осіб, викликавши масове обурення та звинувачення на адресу корумпованої влади.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протестувальники безперервно рухаються пішохідним переходом
На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)
19 грудня, 2025, 16:10
«Нефтчі» з 59-річним Вернидубом (праворуч) підписав контракт терміном на півтора року
«Нефтчі», який очолює українець Вернидуб, підписав угоду про співпрацю з російським клубом
16 грудня, 2025, 11:17
Маріо Пінейда грав за національну збірну Еквадору, а також за молодіжну її версію
Еквадорського футболіста разом з дружиною вбили на батьківщині
18 грудня, 2025, 14:13
Цього року Українська асоціація футболу активно намагається реформувати внутрішні турніри
Революція в УПЛ: УАФ повертає ще одну національну першість
22 грудня, 2025, 22:01
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
УАФ опублікувала відео всіх голів збірної України з футболу у 2025 році
1 сiчня, 13:45
Віктор Заглада був серед тих, хто у 1980 році здійснив перший організований виїзд киян до Москви
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада
6 сiчня, 15:18
Протестувальники марширують по вулиці Сансом у Сан-Франциско
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
8 сiчня, 07:59
Руслан Маліновський був представлений як гравець «Дженоа» влітку 2023-го року
Маліновський віддав результативну передачу в матчі проти другої команди Серії А
8 сiчня, 23:17
УЄФА не підтримала поправку Венгера
Стала відома позиція УЄФА щодо революційних змін у правилах футболу
Сьогодні, 07:40

Новини

На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
На важливій для українців локації Олімпіади-2026 медіаменеджеркою працюватиме росіянка
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
17-річний футболіст курдського походження став жертвою протестів в Ірані
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
Найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами
Президент відзначив переможців та учасників Ігор Нескорених держнагородами

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua