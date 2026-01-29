Як придбати квитки на матчі України у плейоф Чемпіонату світу з футболу: усі деталі

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Збірна України з футболу перебуває за крок від мрії – виходу на чемпіонат світу 2026 року

Уже в березні на збірну України з футболу чекають два надважливі матчі, результати яких можуть гарантувати їй путівку на мундіаль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Розпочато продаж абонементів одразу на два березневі поєдинки, які відбудуться у Валенсії на стадіоні «Естадіо Сьютат де Валенсія»:

26 березня – 1/2 фіналу плей-оф відбору ЧС-2026 Україна – Швеція;

31 березня – фінальний матч плей-оф за право зіграти на ЧС-2026 проти переможця пари Польща/Албанія (у разі поразки в першому поєдинку ,гра проти невдахи пари Польща/Албанія матиме статус товариської).

На цьому етапі в продажу доступні лише абонементи, що дають право відвідати обидва матчі. Про початок продажу квитків на окремі поєдинки буде повідомлено додатково.

Початок матчів – о 20:45 за місцевим часом.

Придбати абонементи можна за посиланнями es.mticket.eu та valensiya.ticketsbox.com.

Один уболівальник може придбати до чотирьох квитків.

Протягом перших двох днів із початку продажу оплата квитків буде доступна лише за допомогою криптовалюти. Згодом буде додано інші способи оплати.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Вікових обмежень для вболівальників немає – усі глядачі, включно з дітьми, у тому числі немовлятами, повинні мати окремий квиток. Вартість квитків є однаковою для всіх вікових категорій.

Уболівальникам, які користуються кріслами колісними, необхідно надсилати запити щодо квитків відповідальному менеджеру УАФ Ростиславу Приступі на електронну адресу: [email protected].

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3