Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Як придбати квитки на матчі України у плейоф Чемпіонату світу з футболу: усі деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Як придбати квитки на матчі України у плейоф Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Збірна України з футболу перебуває за крок від мрії – виходу на чемпіонат світу 2026 року

Уже в березні на збірну України з футболу чекають два надважливі матчі, результати яких можуть гарантувати їй путівку на мундіаль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Розпочато продаж абонементів одразу на два березневі поєдинки, які відбудуться у Валенсії на стадіоні «Естадіо Сьютат де Валенсія»:

  • 26 березня – 1/2 фіналу плей-оф відбору ЧС-2026 Україна – Швеція;
  • 31 березня – фінальний матч плей-оф за право зіграти на ЧС-2026 проти переможця пари Польща/Албанія (у разі поразки в першому поєдинку ,гра проти невдахи пари Польща/Албанія матиме статус товариської).

На цьому етапі в продажу доступні лише абонементи, що дають право відвідати обидва матчі. Про початок продажу квитків на окремі поєдинки буде повідомлено додатково.

Початок матчів – о 20:45 за місцевим часом.

Придбати абонементи можна за посиланнями es.mticket.eu та valensiya.ticketsbox.com.

Один уболівальник може придбати до чотирьох квитків.

Протягом перших двох днів із початку продажу оплата квитків буде доступна лише за допомогою криптовалюти. Згодом буде додано інші способи оплати.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Вікових обмежень для вболівальників немає – усі глядачі, включно з дітьми, у тому числі немовлятами, повинні мати окремий квиток. Вартість квитків є однаковою для всіх вікових категорій.

Уболівальникам, які користуються кріслами колісними, необхідно надсилати запити щодо квитків відповідальному менеджеру УАФ Ростиславу Приступі на електронну адресу: [email protected].

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гол Трубіна дозволив «Бенфіці» пробитись у плейоф Ліги чемпіонів
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:20
Анатолій Трубін забиває у ворота «Реала»
Воротар Трубін присвятив Україні свій вирішальний гол у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 09:56
Тріумфатор Кубка Африки може дорого заплатити за свої рішення у фіналі турніру
Збірній Сенегалу загрожує покарання за порушення регламенту у фіналі Кубка Африки
20 сiчня, 16:21
Руслан Бабенко (ліворуч) підписує новий контракт із «Поліссям»
«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном
19 сiчня, 17:20
Олександр Зінченко під час представлення в якості новачка «Ноттінгем Форест» у вересні 2025 року
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
19 сiчня, 15:48
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня
47% німців підтримують бойкот Чемпіонату світу з футболу, якщо США силою приєднають Гренландію
17 сiчня, 22:14
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
13 сiчня, 01:01
Через ушкодження Артем не зміг дограти матч – його було замінено на 86-й хвилині поєдинку
Довбик відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату Італії
7 сiчня, 11:38
Аргентинець виступав за нідерландський «Аякс», після чого отримав запрошення перейти до мексиканської команди
Чергова біда: у відомого аргентинського футболіста паралізувало обличчя
31 грудня, 2025, 10:17

Новини

Гол Трубіна претендує на звання найкращого у восьмому турі Ліги чемпіонів: як проголосувати
Гол Трубіна претендує на звання найкращого у восьмому турі Ліги чемпіонів: як проголосувати
Як придбати квитки на матчі України у плейоф Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
Як придбати квитки на матчі України у плейоф Чемпіонату світу з футболу: усі деталі
Без рукостискання. Світоліна поступилася прихильниці Лукашенка на Australian Open
Без рукостискання. Світоліна поступилася прихильниці Лукашенка на Australian Open
Історична перемога Трубіна: спортивний директор «Шахтаря» емоційно відреагував на останній гол у Лізі чемпіонів
Історична перемога Трубіна: спортивний директор «Шахтаря» емоційно відреагував на останній гол у Лізі чемпіонів
Названо імена ведучих Євробачення-2026 у Відні
Названо імена ведучих Євробачення-2026 у Відні
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua