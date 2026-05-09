Пономаренко ризикує пропустити фінал Кубка України

Матч за трофей зіграють 20 травня у Львові

Нападник «Динамо» Матвій Пономаренко може не зіграти у фіналі Кубка України 2025/26 через травму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Dynamo.kiev.ua.

Травма Пономаренка: що відомо

20-річний форвард Матвій Пономаренко, а також вінгер Богдан Редушко, не потрапили до заявки «Динамо» на матч із ЛНЗ у 27-му турі української Прем’єр-ліги.

Повідомляється, що обидва гравці отримали м’язові травми на тренуванні. На думку лікарів, пошкодження не надто серйозні, проте їхнє повернення до фіналу Кубка України вважають малоймовірним.

Пономаренко провів 21 матч за першу команду «Динамо» у всіх турнірах цього сезону. Нападник забив у них 15 голів. На рахунку 19-річного Редушка – 16 поєдинків, два голи та три асисти за перший склад киян.

Раніше Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила про старт продажу квитків на фінальний матч Кубка України, який відбудеться 20 травня на стадіоні «Арена-Львів».

У боротьбі за трофей зійдуться представник Першої ліги «Чернігів» і київське «Динамо», яке 13 разів перемагало в турнірі і за цим показником поступається лише «Шахтарю».

Вартість квитків становить 750 і 1 000 гривень. Фінальне протистояння Кубку України розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Чернігів» здобув несподівану перемогу над харківським «Металістом 1925» у 1/2 фіналу Кубка України – 0:0 (пенальті – 5:6).

«Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців (3:0) і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.