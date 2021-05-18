«Челсі» поклав око на лідера збірної України Малиновського

Тренер «синіх» Тухель хоче бачити нашого півзахисника в своїй команді

Німецький тренер «Челсі» Томас Тухель ще не зіграв фінальний матч Ліги чемпіонів, який пройде 29 травня в Порту, а вже роздумує над підсиленням команди на наступний сезон. Однією з трансферних цілей клубу став півзахисник «Аталанти» й збірної України Руслан Малиновський. Про це повідомляє англійське видання The Sun. За його інформацією, «Челсі» спробує придбати права на гравця вже цього літа.

28-річний українець блискуче проводить кінцівку сезону. Він майже в кожному матчі або забиває, або віддає гольову передачу. На це звернув увагу, як видно, не лише тренер збірної Андрій Шевченко, а й провідні клуби. Відомо, що розмірковують над запрошенням Малиновського також чемпіони Італії «Інтер» та Франції – «Парі Сен-Жермен».

Є також інформація, що «Аталанта» спробує утримати Руслана, але від цього його трансферна вартість лише зросте.

Контракт Малиновського з італійським клубом розрахований до літа 2023 року.

«Аталанта» придбала українця в бельгійського «Генка» за $13,5 млн.