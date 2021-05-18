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    «Челсі» поклав око на лідера збірної України Малиновського

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    Руслан Малиновський може перебратися до Англії - «Челсі» поклав око на лідера збірної України Малиновського
    Руслан Малиновський може перебратися до Англії
    Фото з відкритих джерел

    Тренер «синіх» Тухель хоче бачити нашого півзахисника в своїй команді

    Німецький тренер «Челсі» Томас Тухель ще не зіграв фінальний матч Ліги чемпіонів, який пройде 29 травня в Порту, а вже роздумує над підсиленням команди на наступний сезон. Однією з трансферних цілей клубу став півзахисник «Аталанти» й збірної України Руслан Малиновський. Про це повідомляє англійське видання The Sun. За його інформацією, «Челсі» спробує придбати права на гравця вже цього літа.

    28-річний українець блискуче проводить кінцівку сезону. Він майже в кожному матчі або забиває, або віддає гольову передачу. На це звернув увагу, як видно, не лише тренер збірної Андрій Шевченко, а й провідні клуби. Відомо, що розмірковують над запрошенням Малиновського також чемпіони Італії «Інтер» та Франції – «Парі Сен-Жермен».

    Є також інформація, що «Аталанта» спробує утримати Руслана, але від цього його трансферна вартість лише зросте.

    Контракт Малиновського з італійським клубом розрахований до літа 2023 року.

    «Аталанта» придбала українця в бельгійського «Генка» за $13,5 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Руслан Малиновський
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    «Челсі» поклав око на лідера збірної України Малиновського