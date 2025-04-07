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Чеська євродепутатка закликає до повного припинення співпраці західних компаній з «Росатомом»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чеська євродепутатка закликає до повного припинення співпраці західних компаній з «Росатомом»
Депутатка Європарламенту Маркета Грегорова

«Ми повинні розуміти, що «Росатом» – це державна, а не приватна компанія. Під брендом «Росатома» перебуває понад 300 підприємств...»

На Заході багато хто не знає, що «Росатом» – це державна компанія, яка відіграє ключову роль у підтримці та розвитку ВПК Росії. Необхідно викривати діяльність компанії в Європі та інших західних країнах, щоб європейські компанії просто не могли собі дозволити співпрацю з «Росатомом». А також країнам ЄС необхідно знижувати залежність від усього, що може постачати компанія «Росатом», включно з послугами з утилізації ядерних відходів і будівництвом атомних електростанцій. Про це в коментарі Guildhall розповіла депутатка Європейського парламенту від Чехії (Group of the Greens/European Free Alliance) Маркета Грегорова.

«Ми повинні розуміти, що «Росатом» – це державна, а не приватна компанія. Під брендом «Росатома» перебуває понад 300 підприємств... Багато людей (на Заході, – ред.) взагалі не знають про діяльність «Росатома» і про те, що це не просто енергетична агенція, – що в неї справді є щупальця в найрізноманітніших сферах. І ми повинні називати речі своїми іменами, викривати і соромити (діяльність «Росатома», – ред.), показувати, що це реальна проблема, і що європейські компанії не повинні з ними співпрацювати. Тож навіть якщо країна напряму не запроваджує санкції, тиск має бути таким, щоб європейські компанії просто не могли собі дозволити співпрацю з «Росатомом», – зазначила чеська депутатка.

«І, звичайно, як і в усьому, що стосується Росії, необхідно знижувати залежність від усього, що може надавати «Росатом». Це може стосуватися навіть таких, здавалося б, незначних речей, як утилізація ядерних відходів власними силами чи в інший спосіб. Якщо держава чи компанія в Європі потребує «Росатома» – це вже проблема. Адже є й інші компанії і їх доволі багато... Зараз у Європейському Союзі триває активна дискусія про те, як диверсифікувати енергетику. Більшість виступає за збільшення частки атомної енергії – або, скажімо, за більш стабільну ядерну модель тощо. А це, своєю чергою, означає, що відкривається вікно можливостей для розмов про безпеку. І саме зараз – ідеальний момент для цього. Ми одночасно обговорюємо відновлювану енергію, ядерну енергетику та безпеку. І можемо нарешті об'єднати ці теми», – резюмувала політик.

Нагадаємо, що раніше Центр оборонних реформ випустив доповідь під назвою «Військові справи «Росатому»: виробництво ядерної та конвенційної зброї». У цьому розслідуванні наводяться докази, що «Росатом» виробляє ядерні та звичайні озброєння. Таким чином, державна корпорація «Росатом» відіграє ключову роль у підтримці та розвитку військово-промислового комплексу (ВПК) Російської Федерації. При цьому введені проти неї міжнародні санкції залишаються обмеженими і фрагментарними, незважаючи на її стратегічне значення для російської військової машини. Запровадження ж комплексних і скоординованих санкцій Заходу проти «Росатому» та його дочірніх структур стане важливим кроком у зусиллях зі стримування військового потенціалу Росії та її глобального впливу.

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Теги: росія санкції Європарламент атомна енергетика

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