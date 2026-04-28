Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026

Дайджест новин 28 квітня 2026 року

Україна готується відкрити експорт зброї. Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Міністерство закордонних справ України вручило послу Ізраїлю Міхаелю Бродському ноту протесту.

«Главком» склав добірку головних подій 28 квітня.

Рада підтримала проєкт нового Цивільного кодексу

Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу України №15150. Рішення ухвалили 254 народні депутати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним із ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін. З оновленого Цивільного кодексу виключено норму про можливість укладення шлюбу з 14 років. У документі закріплено вік із 16 років.

За словами Стефанчука, передбачалося, що шлюб зможуть укладати за рішенням суду за умови вагітності дівчини, яка досягла 14 років. Він наголосив, що норма не мала на меті спонукати до таких сімейних стосунків з неповнолітніми. Проте через те, що її неправильно трактували, змін щодо шлюбного віку не буде в новому Цивільному кодексі.

Так само не передбачається забороняти розлучення під час вагітності та протягом року після пологів. Держава не планує вводити нові правила про «одруження під примусом», якщо людина відмовляється робити створювати родину добровільно.

Зеленський анонсував відкриття експорту зброї

Україна готується відкрити експорт зброї. Деталі було погоджено на рівні державних інституцій. За словами глави держави Володимира Зеленського, безпекова експертиза та українська зброя цікава всім партнерам, тому Київ запропонував країнам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals.

«Спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну. Сьогодні затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї», – каже він.

Як зазначає президент, на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначено рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників.

Україна вручила послу Ізраїлю ноту протесту через судна із краденим зерном

Міністерство закордонних справ України вручило послу Ізраїлю Міхаелю Бродському ноту протесту. Причиною цьому стало надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України.

Як розповів речник МЗС Георгій Тихий, українська сторона наголосила, що походження зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження «борт-борт» у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг.

За словами дипломата, ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада 28 квітня ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.

Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.

Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії

Чехія приєдналася до розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до цієї ініціативи. Сибіга висловив сподівання, що інші країни «наслідуватимуть цей приклад».

«14-15 травня в Кишиневі, Молдова, угода буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи. Ті, хто розв’язав війну проти нашої країни і продовжує її вести, повинні знати, що справедливість за злочин агресії проти України – неминуча», – каже він.

