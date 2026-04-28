Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 28 квітня 2026 року

 

Україна готується відкрити експорт зброї. Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Міністерство закордонних справ України вручило послу Ізраїлю Міхаелю Бродському ноту протесту.

«Главком» склав добірку головних подій 28 квітня.

Рада підтримала проєкт нового Цивільного кодексу

Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026 фото 1
скриншот з відео Руслана Стефанчука

Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу України №15150. Рішення ухвалили 254 народні депутати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним із ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін. З оновленого Цивільного кодексу виключено норму про можливість укладення шлюбу з 14 років. У документі закріплено вік із 16 років.

За словами Стефанчука, передбачалося, що шлюб зможуть укладати за рішенням суду за умови вагітності дівчини, яка досягла 14 років. Він наголосив, що норма не мала на меті спонукати до таких сімейних стосунків з неповнолітніми. Проте через те, що її неправильно трактували, змін щодо шлюбного віку не буде в новому Цивільному кодексі.

Так само не передбачається забороняти розлучення під час вагітності та протягом року після пологів. Держава не планує вводити нові правила про «одруження під примусом», якщо людина відмовляється робити створювати родину добровільно.

Зеленський анонсував відкриття експорту зброї

Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026 фото 2
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Україна готується відкрити експорт зброї. Деталі було погоджено на рівні державних інституцій. За словами глави держави Володимира Зеленського, безпекова експертиза та українська зброя цікава всім партнерам, тому Київ запропонував країнам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals.

«Спеціальні угоди щодо виробництва та постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну. Сьогодні затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї», – каже він.

Як зазначає президент, на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначено рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників.

Україна вручила послу Ізраїлю ноту протесту через судна із краденим зерном

Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026 фото 3
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Міністерство закордонних справ України вручило послу Ізраїлю Міхаелю Бродському ноту протесту. Причиною цьому стало надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної Росією з тимчасово окупованих територій України.

Як розповів речник МЗС Георгій Тихий, українська сторона наголосила, що походження зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження «борт-борт» у Чорному морі, добре відомі, зокрема ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитися в комерційний обіг.

За словами дипломата, ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України та запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна.

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026 фото 4
скриншот з відео телеканалу «Рада»

Верховна Рада 28 квітня ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров зазначив, що відповідне рішення оформлене указом президента, який передбачає продовження воєнного стану з 05:30 4 травня 2026 року строком на 90 діб.

Парламент затвердив це рішення окремим законом. Таким чином, дія воєнного стану та мобілізації в Україні триватиме щонайменше до серпня 2026 року.

Чехія долучилася до створення спецтрибуналу для Росії

Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026 фото 5
фото: freepik.com

Чехія приєдналася до розширеної часткової угоди, необхідної для запуску спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, Чехія стала вже 23-ю державою, що приєдналася до цієї ініціативи. Сибіга висловив сподівання, що інші країни «наслідуватимуть цей приклад».

«14-15 травня в Кишиневі, Молдова, угода буде винесена на голосування в Комітеті міністрів Ради Європи. Ті, хто розв’язав війну проти нашої країни і продовжує її вести, повинні знати, що справедливість за злочин агресії проти України – неминуча», – каже він.

Інші важливі новини

  • Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях
  • Сили спецоперацій уразили базу російських «Іскандерів» в окупованому Криму.
  • Росія готує нові наступальні операції.

Читайте також:

Теги: мобілізація Верховна Рада озброєння Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд підкреслив: незгода з порядком мобілізації не дає права на дезертирство
Мобілізований утік прямо з автобуса, який віз його до частини: як його покарали
26 квiтня, 20:15
Токіо зробило черговий крок до відмови від пацифістської політики, запровадженої після Другої світової війни
Японія скасувала обмеження на експорт зброї
21 квiтня, 07:44
Зеленський заявив, що союз України, Норвегії, Туреччини та Британії може перевершити РФ
«Найсильніший союз у світі». Зеленський назвав ключові країни
20 квiтня, 23:33
Прага: тисячі чехів вийшли в центрі столиці на акцію підтримки «Разом за Україну»
«Щомісяця звучить сирена». Посол України розповів, як в Чехії готуються до російської загрози
18 квiтня, 21:15
Виступ нардепки Ольги Василевської-Смаглюк під час Business Wisdom Summit 15 квітня 2026 року
Нацбанк у минулому році стягнув із фінустанов 1,5 млрд грн штрафів: депутатка назвала причину
15 квiтня, 15:08
Стабільний мир у перспективі можна забезпечити вже сьогодні, але для цього Зеленський «має ухвалити певні рішення», сказав Пєсков
«Розбіжності обмежуються кількома кілометрами»: Кремль зробив заяву про переговори з Україною
12 квiтня, 15:47
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
10 квiтня, 05:35
За словами посадовця, рекрутинг і мобілізація в Україні покращилися порівняно з минулим роком
Як змінилася мобілізація за рік? Заступник Буданова заявив про «позитивну динаміку»
8 квiтня, 10:52
Президент зробив заяву про припинення вогню
Перемир'я на Великдень. Президент зробив заяву
30 березня, 12:28

Події в Україні

Очільник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції втратив посаду
Очільник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції втратив посаду
Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026
Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026
Дніпропетровщина під ударом ворога, є загиблі та поранені
Дніпропетровщина під ударом ворога, є загиблі та поранені
«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд «Сакура»
«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд «Сакура»
Чи вимикатимуть світло 29 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 29 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Росія готує нові наступальні операції. Зеленський назвав завдання України
Росія готує нові наступальні операції. Зеленський назвав завдання України

Новини

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua