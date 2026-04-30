Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нардепи пропонують повернути пільгове розмитнення авто для військових

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Безмитне ввезення автомобілів для всіх українців було скасовано ще з липня 2022 року
Один автомобіль на одного військового: законопроєкт передбачає заборону продажу авто протягом трьох років

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №15195-1, який пропонує звільнити діючих військовослужбовців та мобілізованих від ПДВ і акцизного податку при ввезенні автомобіля в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Верховної Ради.   

Хто отримає пільгу  

Скористатися звільненням від ПДВ та акцизу зможуть дві категорії громадян: діючі військовослужбовці та особи, мобілізовані після 24 лютого 2022 року. Пільга діятиме в період воєнного стану та протягом одного року після його завершення.

Водночас законопроєкт містить низку антизловживальних обмежень:

  • пільга поширюється лише на один транспортний засіб для однієї особи;
  • встановлюється заборона на відчуження авто протягом трьох років – зокрема, його не можна продати або передати за довіреністю;
  • пільга не застосовується до дорогих автомобілів, які підпадають під транспортний податок;
  • вона також не діятиме щодо транспортних засобів, вироблених у державі-агресорі. 

Чим відрізняється від базового законопроєкту 

Ініціатори альтернативного проєкту пояснюють: після скасування режиму нульового розмитнення у 2022 році чимало військових опинилися у скрутнішому становищі при купівлі транспорту, порівняно з тими, хто встиг скористатися пільгою раніше. Крім того, пропонована модель може частково вирішити проблему кримінальних проваджень щодо волонтерів, яких інколи підозрюють у нецільовому використанні гуманітарних автомобілів.

Від базового проєкту №15195 альтернативна редакція відрізняється тривалістю дії пільги. Якщо основний документ передбачав її застосування лише під час воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, то законопроєкт №15195-1 пропонує продовжити пільговий режим на весь воєнний стан і ще на рік після його припинення або скасування.

Нагадаємо, нульове розмитнення автомобілів для всіх українців діяло лише з квітня до 1 липня 2022 року. Верховна Рада тоді скасувала мита, ПДВ та акциз на ввезення легкових автомобілів у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії. Після повернення стандартного оподаткування питання відновлення пільги для окремих категорій громадян неодноразово порушувалося у парламенті.

До слова, уряд на початку 2026 року також спростив закупівлю вживаних автомобілів для потреб ЗСУ – тепер командири частин можуть купувати пікапи та позашляховики на вторинному ринку напряму, без тривалих тендерних процедур.

Теги: акциз автомобіль Верховна Рада законопроєкт воєнний стан пільги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua