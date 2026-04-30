Нардепи пропонують повернути пільгове розмитнення авто для військових

Безмитне ввезення автомобілів для всіх українців було скасовано ще з липня 2022 року

Один автомобіль на одного військового: законопроєкт передбачає заборону продажу авто протягом трьох років

У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №15195-1, який пропонує звільнити діючих військовослужбовців та мобілізованих від ПДВ і акцизного податку при ввезенні автомобіля в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Верховної Ради.

Хто отримає пільгу

Скористатися звільненням від ПДВ та акцизу зможуть дві категорії громадян: діючі військовослужбовці та особи, мобілізовані після 24 лютого 2022 року. Пільга діятиме в період воєнного стану та протягом одного року після його завершення.

Водночас законопроєкт містить низку антизловживальних обмежень:

пільга поширюється лише на один транспортний засіб для однієї особи;

встановлюється заборона на відчуження авто протягом трьох років – зокрема, його не можна продати або передати за довіреністю;

пільга не застосовується до дорогих автомобілів, які підпадають під транспортний податок;

вона також не діятиме щодо транспортних засобів, вироблених у державі-агресорі.

Чим відрізняється від базового законопроєкту

Ініціатори альтернативного проєкту пояснюють: після скасування режиму нульового розмитнення у 2022 році чимало військових опинилися у скрутнішому становищі при купівлі транспорту, порівняно з тими, хто встиг скористатися пільгою раніше. Крім того, пропонована модель може частково вирішити проблему кримінальних проваджень щодо волонтерів, яких інколи підозрюють у нецільовому використанні гуманітарних автомобілів.

Від базового проєкту №15195 альтернативна редакція відрізняється тривалістю дії пільги. Якщо основний документ передбачав її застосування лише під час воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення, то законопроєкт №15195-1 пропонує продовжити пільговий режим на весь воєнний стан і ще на рік після його припинення або скасування.



Нагадаємо, нульове розмитнення автомобілів для всіх українців діяло лише з квітня до 1 липня 2022 року. Верховна Рада тоді скасувала мита, ПДВ та акциз на ввезення легкових автомобілів у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії. Після повернення стандартного оподаткування питання відновлення пільги для окремих категорій громадян неодноразово порушувалося у парламенті.

До слова, уряд на початку 2026 року також спростив закупівлю вживаних автомобілів для потреб ЗСУ – тепер командири частин можуть купувати пікапи та позашляховики на вторинному ринку напряму, без тривалих тендерних процедур.