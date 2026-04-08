Єврокомісарка відреагувала на ухвалення важливих законів в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Марта Кос прокоментувала голосування Ради
фото: europarl.europa.eu

Кос: Я вітаю позитивні зрушення у Верховній Раді

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала ухвалення низки законів в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

«Я вітаю позитивні зрушення у Верховній Раді, де український парламент ухвалив важливі закони, пов’язані з реформами, передбаченими ЄС та МВФ. Це допоможе розблокувати понад €2 млрд ключового фінансування, що сприятиме стабілізації потреб України у ліквідності до літа. Це також свідчить про незмінну відданість Ради європейському курсу України», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Марта Кос подякувала спікеру парламенту Руслану Стефанчуку та голові уряду Юлії Свириденко за їхнє лідерство.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Також 8 квітня другий день поспіль Верховна Рада проголосувала за ключові законопроєкти для євроінтеграції та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами. Парламент ухвалив: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №15111-д – за основу; євроінтеграційний законопроєкт про імплементацію норм регламентів ЄС у сфері державного нагляду №12426 – в цілому; законопроєкт про реформу системи державного нагляду №14030 – в цілому.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

