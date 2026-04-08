Єврокомісарка відреагувала на ухвалення важливих законів в Україні

Кос: Я вітаю позитивні зрушення у Верховній Раді

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала ухвалення низки законів в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі Х.

«Я вітаю позитивні зрушення у Верховній Раді, де український парламент ухвалив важливі закони, пов’язані з реформами, передбаченими ЄС та МВФ. Це допоможе розблокувати понад €2 млрд ключового фінансування, що сприятиме стабілізації потреб України у ліквідності до літа. Це також свідчить про незмінну відданість Ради європейському курсу України», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Марта Кос подякувала спікеру парламенту Руслану Стефанчуку та голові уряду Юлії Свириденко за їхнє лідерство.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.

Також 8 квітня другий день поспіль Верховна Рада проголосувала за ключові законопроєкти для євроінтеграції та виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами. Парламент ухвалив: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ №15111-д – за основу; євроінтеграційний законопроєкт про імплементацію норм регламентів ЄС у сфері державного нагляду №12426 – в цілому; законопроєкт про реформу системи державного нагляду №14030 – в цілому.