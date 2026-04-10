Президент оцінив ситуацію у парламенті: «Жодної кризи в монобільшості не було»

Глава держави прокоментував поточну ситуацію у Верховній Раді, яка почала ухвалювати важливі закони

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодної кризи в монобільшості наразі немає, а Верховна Рада України продовжує працювати у звичному режимі. Про це він сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Жодної кризи в монобільшості не було. Верховна Рада функціонує в такій своїй атмосфері – у своєму мікрокліматі. І якщо не буде інформаційного тиску та штучних конфліктів, то депутати будуть чіткіше розуміти, що відбувається: як ми воюємо, де ми знаходимося, які закони дійсно зараз принципові. З людьми потрібно більше говорити, більше чути. І потрібно максимально нейтралізовувати тих, хто справді хоче кризи в парламенті. Я нікого зараз не звинувачую, не називаю групи, партії, людей, але можна побачити, хто і в чому справді зацікавлений», – підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, кризи в парламенті бути не може, натомість ризики стосуються уряду. Він пояснив, що окремі помилки можуть призвести до неголосування чи непідтримки важливих законів, що своєю чергою здатне спричинити проблеми з бюджетом і реалізацією рішень. У підсумку це може вплинути на стабільність уряду, а спроби створити «кризу в парламенті» насправді можуть мати на меті саме його розбалансування.

«А для чого це? Для того, щоб була постійна дестабілізація в країні і щоб хтось просто задовольнив якісь свої інтереси, які не співпадають з інтересами країни. Зараз ворог хоче зірвати нам усі можливості наповнення державного бюджету, передусім європейський фінансовий пакет на 90 мільярдів (євро, – «Главком»). «Рускі» чітко на це працюють і шукають, як все ускладнити. Ось що справді загроза Україні, а не от ці ігри в парламенті. На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики. Він б'є в болючі наші місця, і буває, що цьому підіграють політично зсередини», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки, заплановані на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати.

Однак вже 7 та 8 квітня Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. «Ці рішення наближають українське законодавство до норм ЄС, роблять правила для бізнесу зрозумілішими та зміцнюють довіру міжнародних партнерів», – пояснила голова уряду Юлія Свириденко.

Напередодні ухвалення законів Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти. «Я вважаю, що депутати всіх партій повинні розуміти вагомість цих законопроєктів для українського бюджету. Таких принципових законопроєктів 10. За них деякі треба проголосувати в найближчий місяць», – зазначив минулого тижня глава України.