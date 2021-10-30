Мессі став лідером за кількістю нереалізованих моментів у чемпіонаті Франції

Нападник «Парі Сен-Жермен» пішов відпочивати в перерві матчу з «Ліллем»

Лідер чемпіонату Франції «Парі Сен-Жермен» здолав «Лілль» (2:1) у 12-му турі чемпіонату Франції й на 10 очок випереджає найближчого переслідувача. Парижани поступалися, але завдяки голам Маркіньоса і Ді Марії здобули вольову перемогу. Знову не забив Мессі, вже вп’яте поспіль. Його замінили в перерві гри.

Головний тренер «Парі Сен-Жермен» Маурісіо Почеттіно відповів на питання про стан нападника. «У перерві ми зв'язалися із лікарями. Заміна Мессі була запобіжним заходом, він не міг продовжувати грати. Сподіваємося, що в Лео не має нічого серйозного, і він зможе взяти участь у наступному матчі», – наводить слова Почеттіно Culture PSG.

Тим часом підрахували, що Мессі є лідером чемпіонату Франції за кількістю нереалізованих ударів. Нападник завдав 15 ударів по воротах і не забив жодного гола.

Поки що Мессі забиває за «ПСЖ» лише у Лізі чемпіонів. Він відзначився у грі з «Манчестер Сіті» (2:0), а також оформив дубль у ворота «Лейпцига» (3:2).

10 серпня Мессі уклав із «ПСЖ» контракт, розрахований на два роки. Угода містить опцію продовження ще на один сезон.