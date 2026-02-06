Михайлюк набрав 14 очок у грі НБА
«Юта» Михайлюка програла «Атланті» 119:121
Святослав Михайлюк взяв участь в матчі «Юти» проти «Атланти» в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ФБУ».
«Юта» програла «Атланті» 119:121 і продовжує займати 13-те місце в Західній конференції.
Як зіграв Михайлюк
Михайлюк вийшов з лави, провів на майданчику 23 хвилини. Набрав 14 очок (4/6 двоочкові, 2/4 триочкові), зробив 4 підбирання при 1 фолі
Загалом Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 44 матчах (41 у старті), граючи в середньому 24.0 хвилин, набираючи 8.9 очка, 2.6 підбирання, 1.9 передачі.
Гра Леня в Євролізі
«Реал» в Євролізі програв «Дубаю» 85:93. Український центровий Олексій Лень в цій грі відіграв 2 хвилини, за які набрав 2 очка (1/1 двоочкові, 0/1 штрафний), зробив 2 підбирання при 3 фолах та 1 втраті.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
- Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0.
Коментарі — 0