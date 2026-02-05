Головна Спорт Новини
Грималюк набрала 15 очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Грималюк за 28 хвилин набрала 15 очок, зробила 1 підбирання, 4 перехоплення

Вдала гра Гримлюк не допомогла «Шаморину» здобути перемогу

У чемпіонаті Словаччини «Шаморин», за який грають українські баскетболістки, зазнав поразки від «Слована» Братислава 42:69. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Традиційно найрезультативнішими в складі «Шаморина» стали три українки:

  • Віра Грималюк за 28 хвилин набрала 15 очок (3/6 двоочкові, 3/7 триочкові), зробила 1 підбирання, 4 перехоплення при 2 фолах та 3 втратах.
  • Дар'я Кононученко відіграла 30 хвилин, за які набрала 9 очок (1/5 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 4 підбирання, 2 передачі при 1 фолі та 3 втратах.
  • Карина Панчук за 21 хвилину записала до активу 7 очок (2/6 двоочкові, 1/3 триочкові), зробила 3 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення при 3 фолах та 3 втратах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

