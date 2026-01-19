Українець Шульга набрав 10 очок у грі G-Ліги

Шульга в сезоні відіграв вже 22 матчі, в середньому граючи 32.9 хвилин, набираючи 14.2 очка

Макс Шульга повернувся до складу «Мен Селтікс» після поїздки з «Бостоном» на матч НБА, де йому поки не дали дебютувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У G-лізі команда українця обіграла «Коледж Парк Скайхокс» 112:105, а Шульга відіграв 33 хвилини, набрав 10 очок (1/4 двоочкові, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 5 передач, 3 перехоплення при 1 фолі та 2 втратах.

Шульга в сезоні відіграв вже 22 матчі, в середньому граючи 32.9 хвилин, набираючи 14.2 очка, 4.5 підбирання, 6.0 передачі.

В Кубку Латвії «Рігас Зеллі» обіграв «Лієпаю» 86:70 і вийшов до півфіналу. У складі переможців Денис Лукашов відіграв 31 хвилину, набрав 5 очок (0/4 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач, зробив 2 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

За «Лієпаю» Віталій Шиманський провів 22 хвилини, набрав 2 очки (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові), зібрав 10 підбирань при 1 втраті та 4 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0