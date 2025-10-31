Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Уро-Ніле претендує на звання кращої гравчині туру в Єврокубку: як проголосувати

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Уро-Ніле претендує на звання кращої гравчині туру в Єврокубку: як проголосувати
Проголосувати за українку можна на сайті ФІБА

Українка стала найрезультативнішою гравчинею матчу її «Ньона» проти «Нептунаса» Клайпеда

Гравчиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле потрапила до голосування за кращу гравчиню четвертого туру групового етапу Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка стала найрезультативнішою гравчинею матчу її швейцарського Ньона проти Нептунаса Клайпеди, який виграли литовки 86:79.

Уро-Ніле відіграла в матчі 35 хвилин, набрала 28 очок (2/5 двоочкові, 7/10 триочкові, 3/3 штрафні), зробила 7 підбирань, 4 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Попри поразку її команди, результативна гра Уро-Ніле дозволила їй потрапити до числа претендентів на звання MVP туру. Її конкурентками є Асту Ндур (Емлак Конут), Джавін Ніколсон (Мехелен), Алісія Куртьо (Касторс Брейн) та Александра Вільке (Кельтерн).

Проголосувати за українку можна на сайті ФІБА за посиланням.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перехід до «Реала» стане для Леня першим досвідом виступів у Європі
Український центровий продовжить кар'єру у «Реалі»
29 жовтня, 10:39
Уро-Ніле допомогла «Ньону» здобути перемогу над «Порте дю Солей»
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Швейцарії з баскетболу
27 жовтня, 13:46
Уро-Ніле (ліворуч) допомогла «Ньону» здобути розгромну перемогу
Уро-Ніле стала найкращою баскетболісткою матчу чемпіонату Швейцарії
20 жовтня, 12:24
Різ взяла участь у показі популярного бренду Victoria's Secret, який пройшов у ніч на 16 жовтня
Баскетболістка з США стала першою спортсменкою, яка виступила на показі Victoria's Secret
16 жовтня, 14:14
Пірс десять разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА
Легендарний гравець НБА був арештований за підозрою у керуванні авто у стані сп'яніння
10 жовтня, 12:03
Касаткіна затримали 21 червня у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль одразу після прильоту
Суд у Парижі залишив під вартою російського баскетболіста Касаткіна
9 жовтня, 12:09
Новицький відіграв 27 хвилин у поєдинку з клубом АЕК
Новицький набрав 10 очок у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
8 жовтня, 10:45
Нікола Йокіч очолив рейтинг найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
2 жовтня, 16:46
У цьому сезоні 50% матчів чоловічої Суперліги буде показано в ефірі платформи Київстар ТВ
Перший тур баскетбольної Суперліги: розклад трансляцій
1 жовтня, 14:08

Новини

CAS допустив до олімпійського відбору російських санкарів
CAS допустив до олімпійського відбору російських санкарів
Уро-Ніле претендує на звання кращої гравчині туру в Єврокубку: як проголосувати
Уро-Ніле претендує на звання кращої гравчині туру в Єврокубку: як проголосувати
Лікарі діагностували рак у чинного чемпіона НБА
Лікарі діагностували рак у чинного чемпіона НБА
Пішов з життя 19-річний британський вершник
Пішов з життя 19-річний британський вершник
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
Валлійський футболіст пообіцяв $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку
Валлійський футболіст пообіцяв $20 тис. за інформацію про його зниклого собаку

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua