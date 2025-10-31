Уро-Ніле претендує на звання кращої гравчині туру в Єврокубку: як проголосувати

Проголосувати за українку можна на сайті ФІБА

Українка стала найрезультативнішою гравчинею матчу її «Ньона» проти «Нептунаса» Клайпеда

Гравчиня збірної України з баскетболу Міріам Уро-Ніле потрапила до голосування за кращу гравчиню четвертого туру групового етапу Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка стала найрезультативнішою гравчинею матчу її швейцарського Ньона проти Нептунаса Клайпеди, який виграли литовки 86:79.

Уро-Ніле відіграла в матчі 35 хвилин, набрала 28 очок (2/5 двоочкові, 7/10 триочкові, 3/3 штрафні), зробила 7 підбирань, 4 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Попри поразку її команди, результативна гра Уро-Ніле дозволила їй потрапити до числа претендентів на звання MVP туру. Її конкурентками є Асту Ндур (Емлак Конут), Джавін Ніколсон (Мехелен), Алісія Куртьо (Касторс Брейн) та Александра Вільке (Кельтерн).

Проголосувати за українку можна на сайті ФІБА за посиланням.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.