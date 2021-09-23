Де Дзербі відповів Луческу на слова про відсутність поваги до «Динамо»

Роберто Де Дзербі не любить, коли його тримають за дурня

Тренеру «Шахтаря» не подобається, коли вважають дурнем

Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі прокоментував слова наставника «Динамо» Мірчи Луческу, який звинуватив тренерський штаб донецького клубу в неповазі після матчу за Суперкубок України. Зустріч завершилася перемогою «Шахтаря» з рахунком 3:0.

«Я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було поваги, тим часом як він сам у кожному матчі додає тиску на арбітрів, то такі моральні уроки я не приймаю. «Динамо» виграло чемпіонство, і вони це заслужили. Для мене Луческу – маестро. «Динамо» – важлива команда, але «Шахтар» – теж. Я ніколи не тисну на арбітрів. Але мені не подобається, коли хтось вважає мене дурнем», – наводить слова Де Дзербі офіційний сайт« Динамо ».

3 жовтня «Динамо» знову зіграє з «Шахтарем», але цього разу в чемпіонаті України.

Роберто Де Дзербі, перемігши з «Шахтарем» у Суперкубку України, здобув перший трофей з донецьким клубом.