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    Де Дзербі відповів Луческу на слова про відсутність поваги до «Динамо»

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    Роберто Де Дзербі не любить, коли його тримають за дурня - Де Дзербі відповів Луческу на слова про відсутність поваги до «Динамо»
    Роберто Де Дзербі не любить, коли його тримають за дурня
    Фото: ФК Шахтар

    Тренеру «Шахтаря» не подобається, коли вважають дурнем

    Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі прокоментував слова наставника «Динамо» Мірчи Луческу, який звинуватив тренерський штаб донецького клубу в неповазі після матчу за Суперкубок України. Зустріч завершилася перемогою «Шахтаря» з рахунком 3:0.

    «Я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було поваги, тим часом як він сам у кожному матчі додає тиску на арбітрів, то такі моральні уроки я не приймаю. «Динамо» виграло чемпіонство, і вони це заслужили. Для мене Луческу – маестро. «Динамо» – важлива команда, але «Шахтар» – теж. Я ніколи не тисну на арбітрів. Але мені не подобається, коли хтось вважає мене дурнем», – наводить слова Де Дзербі офіційний сайт« Динамо ».

    3 жовтня «Динамо» знову зіграє з «Шахтарем», але цього разу в чемпіонаті України.

    Роберто Де Дзербі, перемігши з «Шахтарем» у Суперкубку України, здобув перший трофей з донецьким клубом.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Де Дзербі відповів Луческу на слова про відсутність поваги до «Динамо»