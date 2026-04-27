Україна вперше виграла медальний залік Чемпіонату Європи з боротьби

glavcom.ua
Оксана Лівач здобула золото Євро-2026 з вільної боротьби
фото: UWW

На Євро-2026 українська команда здобула 11 нагород: шість золотих, одну срібну та чотири бронзові

Збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Суспільне Спорт.

Скільки медалей виграли українці на Чепіонаті Європи з боротьби

На Євро-2026 з боротьби «синьо-жовті» стали найкращою збірною за кількістю виграних медалей – 11 нагород, шість з яких – золоті. За результатами турніру Україна вперше виграла медальний залік. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.

Усі медалі України на Євро-2026 з боротьби:

  • Золото: Оксана Лівач (вільна боротьба, жінки, 50 кг), Марія Єфремова (вільна боротьба, жінки, 53 кг), Марія Винник (вільна боротьба, жінки, 59 кг), Ірина Коляденко (вільна боротьба, жінки, 65 кг), Надія Соколовська (вільна боротьба, жінки, 72 кг), Анастасія Алпєєва (вільна боротьба, жінки, 76 кг).
  • Срібло: Лілія Маланчук (вільна боротьба, жінки, 55 кг).
  • Бронза: Ярослав Фільчаков (греко-римська боротьба, чоловіки, 87 кг), Владлен Козлюк (греко-римська боротьба, чоловіки, 97 кг), Михайло Вишнивецький (греко-римська боротьба, чоловіки, 130 кг), Соломія Винник (вільна боротьба, жінки, 57 кг).

Всього ж Україна завоювала одинадцять нагород чемпіонату Європи та посіла першу сходинку в медальному заліку. Це найкращий результат України за 12 років – тоді «синьо-жовті» вибороли 11 нагород (два золота).

Яке місце посіла Україна в медальному заліку

Топ-5 медального заліку Чемпіонату Європи-2025 з боротьби:

  1. Україна – 6 золотих + 1 срібна + 4 бронзових = 11 медалей
  2. Азербайджан – 3 + 0 + 6 = 9
  3. Туреччина – 2 + 3 + 5 = 10
  4. Польща – 1 + 2 + 1 = 4
  5. Вірменія – 1 + 1 + 3 = 7

Також Україна виграла командний залік у жіночій вільній боротьбі з доробком у 193 очки. Загалом українкам вдалося це зробити вдесяте в історії.

Командні заліки Чемпіонату Європи з боротьби:

  • Греко-римська боротьба: 1. Азербайджан (133 очки), 2. Туреччина (121), 3. Грузія (118), 5. Україна (81)
  • Жіноча вільна боротьба: 1. Україна (193 очки), 2. Туреччина (122), 3. Польща (114).

Нагадаємо, українська борчиня Ірина Коляденко прокоментувала свою перемогу на Чемпіонаті Європи 2026 в Тірані. Для неї це було вже четверте в кар'єрі золото континентальної першості. У фіналі Коляденко розгромила «нейтральну» Касабієву.

Читайте також

На територію окупованого півострова борці з РФ потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України
Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
30 березня, 11:52
Збірна з греко-римської боротьби перемогла у загальнокомандному заліку
Українські борці здобули 30 нагород на турнірі в Болгарії
31 березня, 15:49
Цугумі Сакурай виграла три поспіль світові першості, а потім – і Олімпіаду
Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з боротьби завершила кар'єру
4 квiтня, 12:45
Насібов: Передолімпійський сезон потрібно проводити успішно і не зволікати з ліцензією
Український борець Насібов оцінив нові правила відбору на Олімпіаду
17 квiтня, 12:59
Насібов: Борцям з РФ і Білорусі не зрозуміти, як це не спати ночами через обстріли
«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни
17 квiтня, 17:02
Насібов: Не вірю у повернення Беленюка в боротьбу на найвищому рівні
Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця
20 квiтня, 16:09
Українські борці продемонстрували чудову результативність у матчах за бронзу
Україна здобула три медалі на Чемпіонаті Європи з боротьби
23 квiтня, 01:10
Єфремова пробилася до фіналу Чемпіонату Європи
Борчиня з Бахмута за один день перемогла росіянку і білоруску на Чемпіонаті Європи
23 квiтня, 20:13
Українки вибороли вісім медалей з десяти можливих
Українські борчині четвертий рік поспіль виграли командний залік Чемпіонату Європи
25 квiтня, 16:41

Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
