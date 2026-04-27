Україна вперше виграла медальний залік Чемпіонату Європи з боротьби

На Євро-2026 українська команда здобула 11 нагород: шість золотих, одну срібну та чотири бронзові

Збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Суспільне Спорт.

Скільки медалей виграли українці на Чепіонаті Європи з боротьби

На Євро-2026 з боротьби «синьо-жовті» стали найкращою збірною за кількістю виграних медалей – 11 нагород, шість з яких – золоті. За результатами турніру Україна вперше виграла медальний залік. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.

Усі медалі України на Євро-2026 з боротьби:

Срібло : Лілія Маланчук (вільна боротьба, жінки, 55 кг).

: Лілія Маланчук (вільна боротьба, жінки, 55 кг). Бронза: Ярослав Фільчаков (греко-римська боротьба, чоловіки, 87 кг), Владлен Козлюк (греко-римська боротьба, чоловіки, 97 кг), Михайло Вишнивецький (греко-римська боротьба, чоловіки, 130 кг), Соломія Винник (вільна боротьба, жінки, 57 кг).

Всього ж Україна завоювала одинадцять нагород чемпіонату Європи та посіла першу сходинку в медальному заліку. Це найкращий результат України за 12 років – тоді «синьо-жовті» вибороли 11 нагород (два золота).

Яке місце посіла Україна в медальному заліку

Топ-5 медального заліку Чемпіонату Європи-2025 з боротьби:

Україна – 6 золотих + 1 срібна + 4 бронзових = 11 медалей Азербайджан – 3 + 0 + 6 = 9 Туреччина – 2 + 3 + 5 = 10 Польща – 1 + 2 + 1 = 4 Вірменія – 1 + 1 + 3 = 7

Також Україна виграла командний залік у жіночій вільній боротьбі з доробком у 193 очки. Загалом українкам вдалося це зробити вдесяте в історії.

Командні заліки Чемпіонату Європи з боротьби:

Греко-римська боротьба : 1. Азербайджан (133 очки), 2. Туреччина (121), 3. Грузія (118), 5. Україна (81)

: 1. Азербайджан (133 очки), 2. Туреччина (121), 3. Грузія (118), 5. Україна (81) Жіноча вільна боротьба: 1. Україна (193 очки), 2. Туреччина (122), 3. Польща (114).

Нагадаємо, українська борчиня Ірина Коляденко прокоментувала свою перемогу на Чемпіонаті Європи 2026 в Тірані. Для неї це було вже четверте в кар'єрі золото континентальної першості. У фіналі Коляденко розгромила «нейтральну» Касабієву.