Беленюк звинуватив Мінспорту у дипломатичній поразці через допуск росіян до змагань

Беленюк розповів, як росіяни вигризають повернення у великий спорт

Раніше росіяни були відсторонені від міжнародних змагань, проте зараз ситуація перевертається абсолютно догори дриґом – Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Тепер українські спортсмени можуть потенційно сидіти вдома, а росіяни будуть виступати. Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк розповів «Главкому» про дипломатичну поразку Мiнспорту та її наслідки для українських спортсменів.

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На його думку, цієї ситуації не треба було взагалі допускати.

«Коли пан міністр консультувався з федераціями, жодна федерація не сказала, що буде виступати попри все. Всі сказали, що не хочуть виступати з росіянами та білорусами, і це логічно. За таких умов я не розумію, навіщо нам було провокувати той же Міжнародний олімпійський комітет, втручаючись в автономію спорту. Тобто на рівному місці придумали собі додаткові проблеми на майбутнє. Нам не обов’язково було йти проти прописаних фундаментальних принципів Олімпійської хартії, порушуючи їх в момент, коли не було нагальної потреби цього робити», – розповідає Беленюк.

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Росіяни працювали на різних майданчиках, щоб «вирвати» собі цю перемогу.

«Зокрема, ці доповідачі з боку ООН (йдеться про доповідь Спеціального доповідача у сфері культурних прав та Спеціального доповідача щодо сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної нетерпимості, які закликали до дотримання Олімпійської хартії – «Главком») не просто так з’явилися, і голова МОК постійно почав посилатися на них у своїх повідомленнях, що щодо росіян є певна дискримінація», – додає Беленюк.

При цьому він чомусь жодним чином не посилався на те, у яких умовах українські спортсмени вимушені займатися, що вони відчувають і кого втрачають. Жан Беленюк стверджує, що дискримінація над українськими спортсменами набагато більш предметна і жорстока, ніж те, до чого апелює сам Бах, посилаючись на цих доповідачів.

«Усі ж казали, що санкції щодо росіян – це ненадовго і до Олімпіади їх точно будуть намагатися повернути в спорт. Перші неоднозначні рішення з’явились ще на початку року, коли МОК виступив за допуск російських і білоруських спортсменів до участі в азійських змаганнях. Тобто вони можуть відібратися на Олімпіаду не через Європу», – додав спортсмен.

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Наприклад, такий формат запропонувала Олімпійська рада Азії – вона ж не просто так це зробила. Цим рішенням точно передувала робота з боку росіян.

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. . До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу.