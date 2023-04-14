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Беленюк звинуватив Мінспорту у дипломатичній поразці через допуск росіян до змагань

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Беленюк звинуватив Мінспорту у дипломатичній поразці через допуск росіян до змагань
Жан Беленюк: «Треба віддати належне – росіяни працювали на різних майданчиках»
фото: glavcom.ua

Беленюк розповів, як росіяни вигризають повернення у великий спорт

Раніше росіяни були відсторонені від міжнародних змагань, проте зараз ситуація перевертається абсолютно догори дриґом – Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі. Тепер українські спортсмени можуть потенційно сидіти вдома, а росіяни будуть виступати. Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк розповів «Главкому» про дипломатичну поразку Мiнспорту та її наслідки для українських спортсменів.

На його думку, цієї ситуації не треба було взагалі допускати. 

«Коли пан міністр консультувався з федераціями, жодна федерація не сказала, що буде виступати попри все. Всі сказали, що не хочуть виступати з росіянами та білорусами, і це логічно. За таких умов я не розумію, навіщо нам було провокувати той же Міжнародний олімпійський комітет, втручаючись в автономію спорту. Тобто на рівному місці придумали собі додаткові проблеми на майбутнє. Нам не обов’язково було йти проти прописаних фундаментальних принципів Олімпійської хартії, порушуючи їх в момент, коли не було нагальної потреби цього робити», – розповідає Беленюк.

Росіяни працювали на різних майданчиках, щоб «вирвати» собі цю перемогу. 

«Зокрема, ці доповідачі з боку ООН (йдеться про доповідь Спеціального доповідача у сфері культурних прав та Спеціального доповідача щодо сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної нетерпимості, які закликали до дотримання Олімпійської хартії – «Главком») не просто так з’явилися, і голова МОК постійно почав посилатися на них у своїх повідомленнях, що щодо росіян є певна дискримінація», – додає Беленюк.  

При цьому він чомусь жодним чином не посилався на те, у яких умовах українські спортсмени вимушені займатися, що вони відчувають і кого втрачають. Жан Беленюк стверджує, що дискримінація над українськими спортсменами набагато більш предметна і жорстока, ніж те, до чого апелює сам Бах, посилаючись на цих доповідачів. 

«Усі ж казали, що санкції щодо росіян – це ненадовго і до Олімпіади їх точно будуть намагатися повернути в спорт. Перші неоднозначні рішення з’явились ще на початку року, коли МОК виступив за допуск російських і білоруських спортсменів до участі в азійських змаганнях. Тобто вони можуть відібратися на Олімпіаду не через Європу», –  додав спортсмен.

Наприклад, такий формат запропонувала Олімпійська рада Азії – вона ж не просто так це зробила. Цим рішенням точно передувала робота з боку росіян. 

Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. . До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу.

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Теги: російські спортсмени олімпійські ігри Жан Беленюк

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