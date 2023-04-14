«Фантастичні бовдури». Українців обурила заборона брати участь у змаганнях, де є росіяни

Вітчизняні збірні більше не зможуть змагатися у турнірах за участі РФ і Білорусі

Спортивні федерації позбавлятимуть національного статусу, якщо їхні представники виступатимуть на турнірах, де є учасники з РФ чи Білорусі

Міністерство молоді та спорту оприлюднило наказ, яким офіційно заборонило українським спортсменам брати участь у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі. Це стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту. Відповідне рішення обурило українців і не на жарт розлютило спортсменів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У соцмережах вирують обговорення остаточної заборони. Менш ніж за добу українці написали сотні дописів, висловлюючи невдоволення та власні думки.

Блогер та волонтер Олександр Аронець відреагував на скандальне рішення. Ба більше, навіть припустив, що міністерство спорту «продалося».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спортивний журналіст Віталій Волочай має претензії до відомства й задається питанням, для чого тоді взагалі воно потрібно.

Журналістка Дарка Гіркіна вважає, що наказ тільки шкодить вітчизняним спортсменам.

Шоковані рішенням про заборону брати участь у змаганнях, де є представники країн-агресорів і тренер української збірної зі скелетону й бобслею Михайло Гераскевич та скелетоніст, учасник двох Олімпіад Владислав Гераскевич. Вони звинуватили міністра Гутцайта у знищенні українського спорту на користь Росії.

Лаконічно, проте влучно, рішення мінспорту прокоментував Всеволод Кевлич – член президії Федерації тенісу України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, українським спортсменам остаточно заборонили брати участь у змаганнях куди допустили росіян та білорусів (документ).

Між іншим, олімпійський чемпіон, нардеп від партії «Слуга народу» Жан Беленюк поділився власними думками стосовно подій навколо заборони українським спортсменам брати участь в міжнародних спортивних змаганях, якщо там перебуватимуть спортсмени з Росії та Білорусі.

Зауважимо, у міжнародному спорті розгорається чергова криза. Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет рекомендував національним спортивним федераціям повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань. Намір МОК відкрити шлях країнам-агресорам до Олімпіади-2024 стає все більш очевидним попри заяви, що таке рішення ще не ухвалено. Позицію Міжнародного олімпійського комітету її очільник Томас Бах пояснює тим, що «Олімпійські ігри повинні триматись подалі від політики інакше вони ризикують втратити свою силу». Окрім цього «…олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом в руках міжнародної політики».