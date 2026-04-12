Вперше з 2022 року збірна України протистоятиме Росії у командному виді спорту

Артем Худолєєв
World Aquatics всупереч рекомендаціям МОК допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту між собою грали на Євро-2022 з футзалу

Збірна України з водного поло зіграє з Росією у матчі за сьоме місце другого дивізіону Кубка світу. Про це повідомляє «Главком».

Змагання другого дивізіону Кубка світу з водного поло відбуваються на Мальті.

Україна у півфіналі турніру за 5-8 місця поступилася збірній Австралії – 15:21. Росіяни на цій самій стадії програли румунам (12:16). Матч за сьоме місце між збірними Росії та України пройде 13 квітня 2026 року.

Для збірної Росії з водного поло цей турнір є першим під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics) з моменту відсторонення у 2022 році.

World Aquatics стала першою організацією, яка всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів у нейтральному статусі у командному виді спорту.

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту між собою грали на Євро-2022 з футзалу. 4 лютого 2022 року в 1/2 фіналу Євро наша команда поступилися з рахунком 2:3. 

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Вперше з 2022 року збірна України протистоятиме Росії у командному виді спорту
