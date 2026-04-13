Міжнародна федерація плавання зняла санкції з Росії та Білорусі

Країни-агресори братимуть участь у змаганнях World Aquatics з власною національною символікою

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) зняла санкції з російських та білоруських спортсменів та допустила їх до змагань під своєю егідою з прапором та гімном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу World Aquatics.

«Відповідно до рішення Всесвітнього бюро водних видів спорту та за погодженням з підрозділом із забезпечення чесності у водних видах спорту (AQIU) та Світовим комітетом спортсменів з водних видів спорту «Керівництво щодо участі спортсменів у змаганнях у період політичного конфлікту» більше не буде застосовуватися до дорослих спортсменів. Спортсменам старшого віку, які мають російське чи білоруське спортивне громадянство, буде дозволено брати участь у змаганнях з водних видів спорту нарівні зі своїми колегами, які представляють інші країни, у відповідній формі, прапорами та гімнами», – йдеться у заяві World Aquatics

Нагадаємо, збірна України з водного поло отримала технічну поразку в матчі за сьоме місце на Кубку світу в другому дивізіоні за відмову грати з Росією.

Зустріч між Україною та Росією мала відбутися на Мальті сьогодні, 13 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, Україна у півфіналі турніру за 5-8 місця поступилася збірній Австралії – 15:21. Росіяни на цій самій стадії програли румунам (12:16).

Для збірної Росії з водного поло цей турнір є першим під егідою Міжнародної федерації плавання (World Aquatics) з моменту відсторонення у 2022 році.

World Aquatics стала першою організацією, яка всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів у нейтральному статусі у командному виді спорту.

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту між собою грали на Євро-2022 з футзалу. 4 лютого 2022 року в 1/2 фіналу Євро наша команда поступилися з рахунком 2:3.