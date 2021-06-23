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    ММА має стати олімпійським видом спорту, – Рожкевич

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    Олег Рожкевич - ММА має стати олімпійським видом спорту, – Рожкевич
    Олег Рожкевич

    «Мої стосунки з РФ найкраще ілюструє той факт, що я єдиний росіянин в списку санкцій РФ 2018 року»

    Українська збірна з ММА – одна з найсильніших у світі.

    Про це в інтерв'ю «Апострофу» заявив президент федерації ММА Олег Рожкевич.

    За його словами, сьогодні українська збірна з ММА займає п'яте місце в світі серед 110 країн.

    «Ми пройшли (з 2013 року) довгий шлях реєстрації ММА як виду спорту в Україні, – розповідає він. – Він був дуже важким через опір інших видів єдиноборств. В результаті федерація підготувала 17 майстрів спорту міжнародного класу, 100 майстрів спорту України, 40 призерів Європи та 10 - світу. Тепер моя мрія - зробити ММА олімпійським видом спорту і поїхати з нашою збірною на Олімпіаду. Я нікому не дам забрати у українських спортсменів мрію про олімпійське золото».

    Громадський діяч також прокоментував повідомлення ряду ЗМІ про своє російське громадянство.

    «Мої стосунки з РФ найкраще ілюструє той факт, що я єдиний росіянин в списку санкцій РФ 2018 року поряд з Арсенієм Яценюком і Юлією Тимошенко», – говорить він.

    Рожкевич також додав, що вже вдруге з 2014 року намагається змінити громадянство і навіть зняв з себе повноваження президента федерації ММА до моменту, поки його документи не будуть прийняті.

    «Взагалі, це питання (про громадянство) для мене вже не стоїть, – заявляє він. – Я вже тільки тут. У мене діти українці, у них українське громадянство – єдине. Мій український паспорт – це питання тільки часу і неповороткості бюрократичної машини. З РФ мене пов'язують лише батьки. Бізнесу у мене там ніколи не було - тільки участь в громадських організаціях, з яких я вийшов в 2015 році».

    Нагадаємо, що тимчасовим в. о. голови федерації ММА буде її віце-президент Антон Бланк.

    Теги: Росія ММА громадянство
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    ММА має стати олімпійським видом спорту, – Рожкевич