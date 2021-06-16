Президент Федерації змішаних єдиноборств ММА Рожкевич: Я давно в санкційному списку РФ

Олег Рожкевич у спорті близько 40 років, 26 з них живе в Україні

Рожкевич наголосив, що метою інформаційної атаки є не тільки він особисто, але й вся федерація змішаних єдиноборств ММА

Президент Національної Федерації змішаних єдиноборств ММА Олег Рожкевич на чергових загальних зборах Федерації заявив, що знає, хто стоїть за кампанією з очорнення його імені в пресі.

«Ті, хто сьогодні розповідають про моє російське громадянство, прекрасно знають, що я вже 26 років живу в Україні. Я подавав документи на українське громадянство ще у 2015 році, але тоді отримав відмову з формальних причин. Більш того, після подій 2014 року і через мою громадянську позицію Росія внесла мене до санкційного списку. Цей факт ускладнює юридичний процес виходу з російського громадянства. Парадокс: Росія ввела проти мене санкції, але це не заважає моїм недоброзичливцям брехати про мою нібито проросійську позицію», – зазначив Рожкевич.

Олег Рожкевич у спорті близько 40 років, 26 з них живе в Україні. Останні 10 років розвиває напрямок ММА.

Рожкевич наголосив, що метою інформаційної атаки є не тільки він особисто, але й вся національна федерація змішаних єдиноборств ММА.

«Після того, як наш вид спорту отримав реальні шанси стати олімпійським, знайшлися ті, хто хочуть отримати за рахунок спорту ситуативну, швидку вигоду. Я не дозволю ставити під удар всю Федерацію, ставити під удар ту справу, якою я займався десятки років. Тому я вирішив тимчасово скласти повноваження глави Федерації до того моменту, коли я покінчу з юридичними складнощами й почну процес оформлення українського громадянства. Я зі своїми юристами роблю все, щоб цей процес пройшов якомога швидше», – заявив Рожкевич.

Федерація підтримала заяву президента. Тимчасовим в. о. голови Організації буде віце-президент Федерації Антон Бланк.

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