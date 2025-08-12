Головна Спорт Новини
МОК стежитиме за зустріччю Путіна та Трампа у контексті допуску до змагань росіян

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі
фото: Reuters

Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що уважно відстежують усі зовнішні обставини, включаючи майбутні переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, розглядаючи їх у контексті можливого допуску до змагань росіян і білорусів. Про це повідомляє «Главком».

«Ми стежимо за всіма подіями, в тому числі і за цією у контексті подальших дій щодо статусу російських та білоруських атлетів», – відповіли в МОК на запит російських пропагандистів.

У березні 2022 року МОК закликав усунути російських спортсменів від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

У 2023 році МОК рекомендував допускати росіян до змагань у нейтральному статусі.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

