МОК відмовляється реагувати на скандальні заяви керівника російського спорту

Дегтярьов назвав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для окупантів

Міжнародний олімпійський комітет відмовляється коментувати заяви на підтримку війни, які робить міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов. Про це інформує «Главком».

Минулого тижня Дегтярьов назвав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів.

«Мінспорт спільно з Паралімпійським комітетом Росії активно розвиває напрямок залучення учасників СВО (так російська пропаганда називає війну Росії проти України – «Главком») в адаптивний спорт. Паралімпійський комітет веде системну реабілітацію з соціальної адаптації ветеранів, включаючи майстер-класи, спортивні змагання з їх участю. І я бачу, що це хороша справа, яка допомагає дітям. Вони, звичайно, окрім такого загальнонаціонального свята, служать маяком якраз для ветеранів спецоперації, бо хлопці бачили, що навіть з обмеженнями по здоров'ю можна себе знайти, можна досягти результатів та продовжувати славити Росію», – сказав Дегтярьов.

«Главком» звернувся за коментарем до МОК щодо його реакції на скандальні висловлювання Дегтярьова.

Зокрема, ми поцікавилися у МОК:

Як МОК може прокоментувати інформацію про заяви Дегтярьова?

Чи суперечать заяви Дегтярьова на підтримку війни миротворчій місії МОК?

Чи порушують заяви Дегтярьова на підтримку війни Олімпійську хартію та правила МОК?

Чи врахує МОК, розглядаючи питання про відновлення членства Олімпійського комітету Росії, відкриту підтримку Дегтярьовим та Олімпійським комітетом Росії війни проти України, що суперечить Олімпійській хартії?

Однак, МОК так і не відповів на запит.

Нагадаємо, борець Салех Мохаммаді був повішений в Ірані.

Мохаммаді було 19 років. У 2024-му він став призером одного з міжнародних турнірів. На батьківщині спортсмена оглядачі вважали перспективним борцем.

Скелетоніст Владислав Гераскевич та семеро інших зірок світового спорту, включаючи трьох золотих медалістів Олімпіади, засудили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) за його реакцію на страту іранського борця Салеха Мохаммаді.

«Ще один приклад позиції МОК, яка викликає забагато питань. Коли це влаштовує МОК, то вони є частиною політики. Так само, коли їм це зручно, вони стають «аполітичними». Коли справа доходить до заборони російських спортсменів, то вони нібито повинні дозволити їм змагатися, бо МОК стоїть вище політики, але коли я одягаю шолом на знак поваги до загиблих українських спортсменів, МОК миттєво стає експертом у політиці та бачить політичний акт там, де ніхто інший у світі цього не бачить.

Тут у нас жахлива новина про те, що іранська диктатура стратила молодого спортсмена, і можна було б подумати, що організація, яка вважає миротворчість однією зі своїх основних місій, засудить це. Але ні – вони знову ховаються за своєю так званою «аполітичною позицією». Нинішнє керівництво Міжнародного олімпійського комітету набагато краще було б назвати як «Міжнародний комітет подвійних стандартів».

І на цьому етапі стає зрозуміло, що нинішнє керівництво як МОК, так і МПК терміново потребує серйозного перезавантаження – інакше ми втратимо цінність олімпійського руху в лабіринті лицемірства МОК», – зазначив Владислав Гераскевич.