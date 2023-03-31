Названо прізвища російських спортсменів, які за новими правилами МОК не потраплять на Олімпіаду - Bild

Ці атлети підпадають під нову заборону Міжнародного олімпійського комітету

Авторитетна німецька газета Bild опублікувала імена російських спортсменів, які не зможуть найближчим часом брати участь у міжнародних турнірах. Ці атлети підпадають під нову заборону Міжнародного олімпійського комітету.

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Плавець Євген Рилов. На провладному мітингу 8 березня 2022 року чемпіон світу з плавання вийшов на сцену із символом Z, за що його усунули від великих змагань на дев'ять місяців.

Хокеїст Олександр Овечкін . Зірка НХЛ – давній шанувальник Володимира Путіна. У 2018 році він став довіреною особою Путіна та допоміг йому здобути перемогу на виборах. Також Овечкін відомий як фундатор руху Putin Team.

Лижниця Вероніка Степанова . У квітні минулого року спортсменка, виступаючи на офіційному заході в Кремлі, заявила : «Путін правильною дорогою, і ми обов'язково переможемо, як перемогли на Олімпіаді 2014 року в Сочі».

Гімнаст Микита Нагорний. У соціальних мережах олімпійський чемпіон підтримав російське вторгнення та запропонував своїм передплатникам відправляти посилки російським військовим.

Борець Муса Євлоєв. Володар золотої медалі Олімпійських ігор у Токіо, а за сумісництвом – лейтенант російської армії.

Нагадаємо, раніше, МОК оприлюднив ряд вимог до спортсменів РФ і Білорусі, яких можуть повернути до змагань.