Путін заявив про нові поставки зброї до африканських країн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Путін заявив про нові поставки зброї до африканських країн
Путін оголосив про укладення значних контрактів на експорт озброєнь до країн Африки
фото з відкритих джерел

Дикатор стверджує, що йдеться не лише про збільшення поставок озброєнь, а й про експорт інших «матеріалів та виробів» військового призначення

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про укладення значних контрактів на експорт озброєнь до країн Африки. Про це він заявив під час засідання комісії з питань військово-технічного співробітництва, пише «Главком».

За словами Путіна, Москва «щиро цінує історично міцні зв’язки та по-справжньому довірливі відносини з країнами Африки» й, попри тиск Заходу, африканські партнери нібито готові розширювати співпрацю з Росією у військовій та військово-технічній сферах.

Дикатор стверджує, що йдеться не лише про збільшення поставок озброєнь, а й про експорт інших «матеріалів та виробів» військового призначення. За його словами, протягом минулого року Росія сформувала «солідний портфель нових експортних замовлень» на ринку озброєнь.

Водночас міжнародна статистика свідчить про протилежну тенденцію. Згідно з даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, після початку повномасштабної війни проти України експорт російської зброї різко скоротився. У період 2020-2024 років обсяги поставок виявилися на 43% нижчими, ніж у попередню п’ятирічку.

Як повідомлялось, Росія зміцнює свої стратегічні зв’язки з хунтами Альянсу сахельських держав (AES) для посилення російського впливу в Африці. У довгостроковій перспективі це відкриває для Кремля доступ до корисних копалин регіону з потенційно величезними запасами золота, урану та інших цінних природних ресурсів.

Нагадаємо, російські пропагандистські медіа ведуть мовлення у понад 40 країнах Африки шістьма мовами. З червня 2025 року розпочато переклад контенту португальською для ринків Мозамбіку та Анголи, а до кінця року планувався запуск мовлення амхарською для аудиторії в Ефіопії.

Теги: росія зброя експорт путін Африка озброєння

