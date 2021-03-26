Норвежець Голанд став найдорожчим футболістом світу

Дортмундська «Боруссія», за яку грає нападник, відпустить гравця лише за компенсацію в 180 мільйонів євро

Форвард дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд може бути проданий в інший клуб не менше, ніж за 180 мільйонів євро. Такі відступні передбачили в німецькому клубі і тепер є ймовірність, що частина претендентів на забивного нападника відійде у бік.

Серед тих, хто стояв у черзі за Голандом була й «Барселона». Тепер майже напевно норвежець туди не перейде. Адже в іспанському клубі дуже гостро відчуваються фінансові труднощі. У той же час, «Реал», «Челсі» і «Манчестер Сіті» своє бажання не змінили.

Голанд мав намір залишити німецький клуб у разі, якщо команда не проб'ється в Лігу чемпіонів на наступний сезон. У турнірній таблиці Бундесліги «Боруссія» з 43 очками йде на п’ятому місці. Від четвертого, яке дає можливість грати в Лізи чемпіонів, «джмелів» відділяє 4 очки.

У сезоні-2020/21 Ерлінг взяв участь у 21 матчі Бундесліги, в яких забив 21 гол.

До сьогодні найдорожчим футболістом світу вважався нападник «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд, трансферна ціна якого складає 165 мільйонів євро.



