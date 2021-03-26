  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Норвежець Голанд став найдорожчим футболістом світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ерлінг Голанд - Норвежець Голанд став найдорожчим футболістом світу
    Ерлінг Голанд

    Дортмундська «Боруссія», за яку грає нападник, відпустить гравця лише за компенсацію в 180 мільйонів євро

    Форвард дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд може бути проданий в інший клуб не менше, ніж за 180 мільйонів євро. Такі відступні передбачили в німецькому клубі і тепер є ймовірність, що частина претендентів на забивного нападника відійде у бік.

    Серед тих, хто стояв у черзі за Голандом була й «Барселона». Тепер майже напевно норвежець туди не перейде. Адже в іспанському клубі дуже гостро відчуваються фінансові труднощі. У той же час, «Реал», «Челсі» і «Манчестер Сіті» своє бажання не змінили.

    Голанд мав намір залишити німецький клуб у разі, якщо команда не проб'ється в Лігу чемпіонів на наступний сезон. У турнірній таблиці Бундесліги «Боруссія» з 43 очками йде на п’ятому місці. Від четвертого, яке дає можливість грати в Лізи чемпіонів, «джмелів» відділяє 4 очки.

    У сезоні-2020/21 Ерлінг взяв участь у 21 матчі Бундесліги, в яких забив 21 гол.

    До сьогодні найдорожчим футболістом світу вважався нападник «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд, трансферна ціна якого складає 165 мільйонів євро.

    Читайте також:


      Теги: ФК Боруссія (Дортмунд) Ерлінґ Голлан
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies