«Моральний дегенерат». Президент ФІФА Інфантіно потрапив у базу «Миротворця»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Інфантіно: Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті
фото: Reuters

Президент ФІФА Інфантіно заявляв, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд

Президент ФІФА Джанні Інфантіно потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

За що Інфантіно потрапив до бази «Миротворця»

«Миротворець» навів перелік причин, через які очільник ФІФА потрапив на їхній сайт:

  • Моральний дегенерат
  • Участь у актах гуманітарної агресії проти України
  • Систематична підтримка та пособництво російсько-фашистським загарбникам та окупантам
  • Участь у інформаційно-пропагандистських провокаціях країни-агресора (Росія)

Скандальна проросійська заява Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація має розглянути питання зняття відсторонення російських команд від міжнародних змагань.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, російські клуби й збірні відсторонили від великих футбольних турнірів. Інфантіно вважає, що накладений на росіян бан ніяк не допоміг ситуації. Президент ФІФА все ще готовий розглянути зняття з Росії відповідних обмежень.

«Ми точно маємо це розглянути. Відсторонення Росії нічого не дало, лише створивши більше розчарування й ненависті», – сказав Інфантіно.

На думку президента ФІФА, було б краще, «якби дівчата й хлопці з РФ мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи».

Російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія також не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року й у цьогорічній Лізі націй.

