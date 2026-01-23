У Казахстані фанати «Брюгге» отримали п'ять діб арешту за купальники із фільму «Борат»

Скандальний інцидент стався під час матчу Ліги чемпіонів в Астані «Кайрат» – «Брюгге»

Влада Казахстану вважає, що фільм «Борат» «має яскраво виражену форму расизму та ксенофобії»

У Казахстані заарештували трьох бельгійських уболівальників, які прийшли на футбол у купальниках у стилі персонажа фільму «Борат». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tengri Sport.

Скандальний інцидент стався під час матчу Ліги чемпіонів в Астані «Кайрат» – «Брюгге». Троє фанатів бельгійського клубу з'явилися на стадіоні у яскравих купальниках, чим привернули увагу поліції. Відео за їх участю швидко набрало популярності у соціальних мережах.

Суд визнав бельгійців винними за адміністративними статтями про дрібне хуліганство. Кожному з них призначили покарання у вигляді арешту на п'ять діб.

«Борат» – комедія 2006 року, де комік Саша Барон Коен грає вигаданого казахського журналіста Бората Сагдієва, який приїжджає до США. Влада Казахстану вважає, що фільм «має яскраво виражену форму расизму та ксенофобії».

