У Казахстані фанати «Брюгге» отримали п'ять діб арешту за купальники із фільму «Борат»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Скандальний інцидент стався під час матчу Ліги чемпіонів в Астані «Кайрат» – «Брюгге»

Влада Казахстану вважає, що фільм «Борат» «має яскраво виражену форму расизму та ксенофобії»

У Казахстані заарештували трьох бельгійських уболівальників, які прийшли на футбол у купальниках у стилі персонажа фільму «Борат». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tengri Sport.

Скандальний інцидент стався під час матчу Ліги чемпіонів в Астані «Кайрат» – «Брюгге». Троє фанатів бельгійського клубу з'явилися на стадіоні у яскравих купальниках, чим привернули увагу поліції. Відео за їх участю швидко набрало популярності у соціальних мережах.

Суд визнав бельгійців винними за адміністративними статтями про дрібне хуліганство. Кожному з них призначили покарання у вигляді арешту на п'ять діб.

«Борат» – комедія 2006 року, де комік Саша Барон Коен грає вигаданого казахського журналіста Бората Сагдієва, який приїжджає до США. Влада Казахстану вважає, що фільм «має яскраво виражену форму расизму та ксенофобії».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

