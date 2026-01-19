У жіночій збірній України з футболу відбудеться зміна головного тренера

Пятенко з особистих причин не зможе очолювати жіночу збірну України з футболу

Володимир Пятенко керував жіночою збірною України з футболу з вересня 2023 року

Наставник національної жіночої збірної України з футболу Володимир Пятенко завершує роботу на посаді головного тренера синьо-жовтих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наприкінці 2025 року завершився термін дії контракту українського фахівця на чолі національної жіночої збірної команди України. З особистих причин Володимир Миколайович не зможе продовжувати роботу, тому прийняв рішення залишити посаду головного тренера збірної.

Володимир Пятенко керував жіночою збірною України з футболу з вересня 2023 року. На чолі головної команди країни він провів 29 матчів, у яких команда здобула 14 перемог та ще шість разів зіграла внічию. Загальний показник забитих та пропущених голів склав 42:31.

Головним досягненням Пятенка на чолі збірної є вихід до другого раунду плей-оф чемпіонату Європи 2025 року, а також підвищення у класі у Лізі націй. Вже на початку 2026 року синьо-жовті гратимуть у дивізіоні А зі збірними Іспанії, Англії та Ісландії.

За більш ніж два роки роботи наставник збірної надав можливість проявити себе 13 новачкам національної команди, з яких 10 футболісток вже дебютували у складі збірної України.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

