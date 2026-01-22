Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу загинув внаслідок аварії поїзда в Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу загинув внаслідок аварії поїзда в Іспанії
Кордон Кано (праворуч) був батьком 18-річного лівого захисника «Хетафе» Давінчі.

Зіткнення поїздів на півдні Іспанії забрало життя більше 40 людей

Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу 50-річний Давид Кордон Кано загинув у залізничній катастрофі на півдні Іспанії. Про це повідомила пресслужба клубу «Хетафе», повідомляє «Главком».

Кордон Кано був батьком 18-річного лівого захисника «Хетафе» Давінчі.

Він виступав за збірну Іспанії з пляжного футболу. Він двічі вигравав Чемпіонат Європи зі збірною Іспанії у 2001 та 2004 роках, а також був фіналістом Чемпіонату світу у 2003 та 2004 роках.

Зіткнення поїздів на півдні Іспанії забрало життя щонайменше 42 людей. Поки рятувальники в Каталонії розбирали уламки приміського потяга, за 800 км від них тривала операція з пошуку тіл загиблих у недільній аварії. Поїзд, що прямував з Малаги, зійшов з рейок і врізався у зустрічний потяг, через силу удару вагони впали з чотириметрового схилу.

Нагадаємо, вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

Як повідомлялося, колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни. 

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу
У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу
19 сiчня, 02:01
У грудні Васьковський був викликаний до юнацької збірної України U-15.
14-річний український футболіст підписав контракт з «Ліверпулем»
30 грудня, 2025, 14:34
Бельгійська команда прагне повернутися до єврокубків, де вона грала 10 сезонів поспіль
18-річний футболіст Сорока продовжив контракт з бельгійським грандом
7 сiчня, 23:09
Леонід Дубінін за кермом тролейбуса Škoda 15Tr02/6 № 477 та тролейбус МТБ-82 № 3, на якому він працював
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
9 сiчня, 02:55
Після завершення кар'єри гравця Устименко присвятив себе роботі з молоддю
Пішов з життя видатний український баскетболіст та тренер
11 сiчня, 00:29
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії та встановлюють усі обставини трагедії, а також коло осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до смерті дитини
Смерть семирічної дитини у реабілітаційному центрі на Закарпатті: розпочато розслідування
12 сiчня, 16:46
УЄФА була змушена покривати витрати із внутрішнього резерву
УЄФА у 2025 році втратила 47 млн євро через послаблення долара
16 сiчня, 09:54
Свєчніков був одним із учасників масштабного міжнародного запливу через Босфор, що пройшов 24 серпня
У Туреччині поліція виявила тіло: це може бути росіянин, який зник під час запливу
20 сiчня, 14:12
На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму
На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов
Вчора, 14:17

Новини

Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року
Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
Збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026
Збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026
«Тоттенгем» хоче понад £100 млн за швидкісного захисника
«Тоттенгем» хоче понад £100 млн за швидкісного захисника
Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу загинув внаслідок аварії поїзда в Іспанії
Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу загинув внаслідок аварії поїзда в Іспанії
Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів
Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів

Новини

МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua