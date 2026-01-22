Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу загинув внаслідок аварії поїзда в Іспанії

Зіткнення поїздів на півдні Іспанії забрало життя більше 40 людей

Дворазовий віцечемпіон світу з пляжного футболу 50-річний Давид Кордон Кано загинув у залізничній катастрофі на півдні Іспанії. Про це повідомила пресслужба клубу «Хетафе», повідомляє «Главком».

Кордон Кано був батьком 18-річного лівого захисника «Хетафе» Давінчі.

Він виступав за збірну Іспанії з пляжного футболу. Він двічі вигравав Чемпіонат Європи зі збірною Іспанії у 2001 та 2004 роках, а також був фіналістом Чемпіонату світу у 2003 та 2004 роках.

Зіткнення поїздів на півдні Іспанії забрало життя щонайменше 42 людей. Поки рятувальники в Каталонії розбирали уламки приміського потяга, за 800 км від них тривала операція з пошуку тіл загиблих у недільній аварії. Поїзд, що прямував з Малаги, зійшов з рейок і врізався у зустрічний потяг, через силу удару вагони впали з чотириметрового схилу.

Нагадаємо, вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

Як повідомлялося, колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни.

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.