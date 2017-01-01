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    Можливий сенсаційний трансфер «Шахтаря» – український футболіст

    Ім’я гравця поки що не розголошується
    Чемпіон України може здійснити найгучніший трансфер в Україні під час зимового трансферного вікна-2018. За інформацією ЗМІ, сенсаційний трансфер, який за повідомленням журналіста каналу «Футбол 1» Ігоря Бурбаса може здійснити «Шахтар» - це український футболіст. Ім’я гравця поки що не розголошується. Раніше
    • Сьогодні, 13:41
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    Фото: прес-служба ФК Шахтар
    Фото: прес-служба ФК Шахтар

    Ім’я гравця поки що не розголошується

    Чемпіон України може здійснити найгучніший трансфер в Україні під час зимового трансферного вікна-2018.

    За інформацією ЗМІ, сенсаційний трансфер, який за повідомленням журналіста каналу «Футбол 1» Ігоря Бурбаса може здійснити «Шахтар» - це український футболіст.

    Ім’я гравця поки що не розголошується.

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» взимку планує провести ряд гучних трансферів.

    Раніше повідомлялося, що Азеведо може перейти в «Крузейро» і ПАОК«Манчестер Сіті» цікавиться Фредом, а «Інтер» планує придбати Бернарда.

    Нагадаємо, «Шахтар» цікавився півзахисником «Карпат».

    Джерело: Футбол 24

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