Можливий сенсаційний трансфер «Шахтаря» – український футболіст

Ім’я гравця поки що не розголошується

Чемпіон України може здійснити найгучніший трансфер в Україні під час зимового трансферного вікна-2018. За інформацією ЗМІ, сенсаційний трансфер, який за повідомленням журналіста каналу «Футбол 1» Ігоря Бурбаса може здійснити «Шахтар» - це український футболіст. Ім’я гравця поки що не розголошується. Раніше