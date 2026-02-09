Головна Спорт Новини
МОК прокоментував появу російського прапора на церемонії відкриття Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
МОК прокоментував появу російського прапора на церемонії відкриття Олімпіади
Росіяни пронесли прапор країни-агресора на стадіон і ходили з ним нижнім ярусом трибун

МОК відповів на запит «Главкома»

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо появи російського прапора на церемонії відкриття Олімпіади.

Російський прапор на церемонії відкриття Олімпіади

Росіяни пронесли прапор країни-агресора на трибуни стадіону «Сан-Сіро», де проходила церемонія відкриття Олімпіади, і гуляли нижнім ярусом трибун, роблячи фото на очах у стюардів. Жодних претензій їм не пред'явили.

«Коли ми вирішили полетіти на Олімпіаду, сказали – давайте захопимо прапор. Ми прийшли сюди і розтягнули його перед головною сценою і зовсім не замислювалися, взяли та сфотографувалися. Але ми не спортсмени, ми вболівальники. Ми це робили для себе, і вийшло так, що хтось нас сфотографував. Ми скидали у приватному порядку, нікуди у соцмережі не викладали», – розповів пропагандистам росіянин Євген Бурденюк, який приніс прапор РФ.

Реакція МОК

«Главком» попросив МОК прокоментувати появу російського прапора на церемонії відкриття Ігор, а також заяву президента Федерації керлінгу Росії Дмитра Свищева. Він сказав, що «завжди заслуговують на повагу вчинки наших громадян, коли вони не бояться наслідків».

«Позиція МОК щодо кодексу поведінки глядачів наступна:

Від глядачів очікується дотримання умов продажу квитків. Якщо виявлено порушення, персонал на місці проведення змагань звертається до відповідних власників квитків та повідомляє їм про це», – йдеться у відповіді МОК.

Як повідомлялося, МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти.

Участь України у церемонії відкриття Олімпіади

На церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026, що відбулися одразу у кількох італійських локаціях – Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, ключовою частиною шоу традиційно став парад націй.

На стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані синьо-жовтий прапор України несла дебютантка Олімпійських ігор, 21-річна представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Для спортсменки цей вихід став особливо емоційним – її батько служить у лавах Збройних сил України.

«Я не думала, що саме мені довірять нести прапор. В Україні є багато більш відомих спортсменів, але я впевнена, що тато пишається мною – і тим, що я тут, і тим, що представляю країну», — зізналася Сидьорко в коментарі Національному олімпійському комітету.

Ще однією зіркою міланської частини церемонії став фігурист Кирило Марсак. Український представник одиночного катання виконав запальні рухи на початку урочистого проходу, запаливши публіку. 

Паралельно в Кортіні-д’Ампеццо прапороносцем України став Владислав Гераскевич – перший в історії український скелетоніст.

