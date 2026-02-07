Лижниця з Росії, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час виступу на Олімпіаді

На останньому колі «класики» у скіатлоні росіянка впала після спуску

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах

Російська лижниця Дар'я Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час змагань зі скіатлону на Олімпійських іграх в Італії. Про це повідомляє «Главком».

Виступ Непряєвої на Олімпіаді

Спортсменки подолали дистанцію 20 км (10 км класичним стилем + 10 км вільним). Переможницею стала шведка Фріда Карлсон, яка показала результат 53 хвилини 45,2 секунди. Друге місце посіла її співвітчизниця Ебба Андерссон (відставання – 51 секунда), третє – норвежка Хейді Венг (+1.26,7).

Непряєва відстала від переможниці на 3 хвилини 56,1 секунд. На останньому колі «класики» росіянка впала після спуску.

Незаконний перетин кордону України Непряєвою

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.