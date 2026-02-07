Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лижниця з Росії, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час виступу на Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Лижниця з Росії, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час виступу на Олімпіаді
На останньому колі «класики» у скіатлоні росіянка впала після спуску

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах

Російська лижниця Дар'я Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час змагань зі скіатлону на Олімпійських іграх в Італії. Про це повідомляє «Главком».

Виступ Непряєвої на Олімпіаді

Спортсменки подолали дистанцію 20 км (10 км класичним стилем + 10 км вільним). Переможницею стала шведка Фріда Карлсон, яка показала результат 53 хвилини 45,2 секунди. Друге місце посіла її співвітчизниця Ебба Андерссон (відставання – 51 секунда), третє – норвежка Хейді Венг (+1.26,7).

Непряєва відстала від переможниці на 3 хвилини 56,1 секунд. На останньому колі «класики» росіянка впала після спуску.

Незаконний перетин кордону України Непряєвою

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Читайте також:

Теги: Олімпіада лижний спорт олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понтифік підкреслив, що насильство та війна є «поразкою для людства»
Папа Римський закликав до перемирʼя на час Олімпіади-2026
Вчора, 16:54
Дмитро Підручний є одним з лідерів збірної України з біатлону
Біатлон на Олімпіаді-2026: календар змагань та розклад трансляцій
5 лютого, 15:42
Мартіна Вальчепіна славиться своїм бойовим характером: на Олімпіаді-2014 вона змагалася, будучи вагітною близнюками
Італійка Мартіна Вальчепіна, маючи важку травму, візьме участь в Олімпіаді
3 лютого, 21:00
На Олімпіаді 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів
Гірше було ще за царя. Росія встановила антирекорд за кількістю спортсменів на Олімпіаді
28 сiчня, 17:56
Журова: Переконана, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Ігор – Санкт-Петербург та Гельсінкі
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
27 сiчня, 10:59
Просвірнова у фіналі континентальної першості в Польщі обійшла бронзову призерку Олімпіади-2022 Франческу Лолобріджіду
Ексросійська ковзанярка пропустить Олімпіаду-2026 через відмову їй у наданні громадянства
26 сiчня, 15:07
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
МОК допустив до Олімпіади російського військового Коростельова
22 сiчня, 11:27
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
21 сiчня, 15:45
41-річна Юлендер виграла два золоті нагороди на чемпіонаті світу-2012
Титулована скелетоністка звинуватила Канаду у махінаціях, які завадили їй потрапити на Олімпіаду
13 сiчня, 11:02

Новини

«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
«Людям він подобається». Трамп відреагував на освистування Венса на відкритті Олімпіади
Біатлонна змішана естафета на Олімпіаді 2026: прогноз і анонс гонки
Біатлонна змішана естафета на Олімпіаді 2026: прогноз і анонс гонки
Лижниця з Росії, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час виступу на Олімпіаді
Лижниця з Росії, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час виступу на Олімпіаді
Стрибуни з трампліну спровокували «пенісгейт» на Олімпіаді
Стрибуни з трампліну спровокували «пенісгейт» на Олімпіаді
Репер Snoop Dogg здивував британських керлінгістів після матчу на Олімпіаді
Репер Snoop Dogg здивував британських керлінгістів після матчу на Олімпіаді
Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua