В Україні арештовано активи російського олігарха, який фінансує війну

Зарубін налагодив механізм виведення грошей з України до РФ через підконтрольні офшорні та російські компанії

СБУ арештувала активи російського олігарха Зарубіна

Служба безпеки України наклала арешт на масштабні активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна, який використовував прибутки від свого бізнесу в Україні для закупівлі безпілотників та позашляховиків для армії РФ. Загальна вартість заблокованого майна перевищує 50 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Арешт накладено, щоб запобігти спробам фігуранта «переписати» власність на підставних осіб та забезпечити подальшу націоналізацію активів на користь держави.

Рішенням суду арештовано майно, яке Зарубін контролював через мережу афілійованих структур. Зокрема, йдеться про:

13 об’єктів комерційної нерухомості (офісні та складські приміщення);

Корпоративні права на 8 видобувних компаній, що мають ліцензії на розробку українських надр;

Завод абразивів на Кіровоградщині – одне з найбільших підприємств галузі в регіоні, яке продовжувало приносити дохід власнику після початку повномасштабного вторгнення.

Слідство встановило, що Зарубін налагодив механізм виведення грошей з України до РФ через підконтрольні офшорні та російські компанії.

На підставі зібраних доказів Вадиму Зарубіну заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади або зміни меж кордону України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в центрі Кропивницького. Затримано агента ФСБ, який готував замах на посадовця однієї із державних установ, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині.

Як встановило розслідування, фігурант намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе. Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він провів дорозвідку на місці запланованого теракту і «прозвітував» куратору від ФСБ про готовність до вчинення вибуху.