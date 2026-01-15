Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ексгравець збірної України повернувся до клубу, за який грав сім років тому

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ексгравець збірної України повернувся до клубу, за який грав сім років тому
Едуард Соболь брав участь на Євро-2020
фото: офіційний сайт ФК «Яблонець»

Соболь вирішив розірвати контракт з французькою командою

Чеський футбольний клуб «Яблонець» офіційно оголосив про підписання українського лівого захисника Едуарда Соболя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу команди. 

Досвідчений оборонець приєднався до «зелено-білих» на правах вільного агента після того, як домовився про обопільне розірвання контракту з французьким «Страсбуром». Попередня угода гравця з клубом Ліги 1 була розрахована до літа 2026 року, проте через високу конкуренцію та курс французів на радикальне омолодження складу Соболь фактично перестав потрапляти до заявки, зігравши в поточному сезоні лише один офіційний матч. Хоча офіційні деталі нового контракту не розголошуються, за інформацією спортивних медіа, угода з чеським клубом розрахована на півтора року.

Едуард Соболь уже добре знайомий місцевим вболівальникам, адже він захищав кольори «Яблонця» на правах оренди в сезоні 2018/19. Тоді українець був одним із лідерів команди, яка виступала в груповому етапі Ліги Європи. Спортивний директор клубу Зденек Коукал зазначив, що під час перемовин важливу роль відіграв той факт, що українець щиро полюбив регіон та атмосферу в клубі ще під час свого першого перебування. За словами функціонера, «Яблонець» отримує не просто досвідченого гравця, а людину, яка має за плечима матчі найвищого рівня в Лізі чемпіонів та досвід виступів на двох чемпіонатах Європи у складі національної збірної України.

Після першого етапу в Чехії кар'єра Соболя стрімко пішла вгору. Він провів чотири надзвичайно успішні роки в бельгійському «Брюгге», де тричі ставав чемпіоном країни та був стабільним гравцем основного складу в матчах найпрестижнішого європейського клубного турніру. Наразі гравець вже прибув у розташування своєї нової-старої команди на тренувальний збір у Туреччині та з четверга розпочав повноцінний тренувальний процес.

Нагадаємо, що футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат. Канадський футбольний клуб «Монреаль», який виступає в американській Major League Soccer, офіційно повідомив про перехід центрального півзахисника донецького «Шахтаря» Івана Лосенка.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Едуард Соболь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Семаки відвідували Німеччину, а перед поверненням додому здійснила кілька покупок
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
16 грудня, 2025, 15:14
Канчельскіс публічно не засуджує російську агресію проти України
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, пройшов стажування в Англії
18 грудня, 2025, 10:17
Паламарчук проводить перший сезон за поточних лідерів чемпіонату
Футболіст ЛНЗ готовий змінити громадянство для виступів за іншу збірну
25 грудня, 2025, 00:34
У міжнародних матчах збірних Робертсон за Шотландію забив сімом різним командам
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
26 грудня, 2025, 13:01
У сезоні 2025/26 Конопля відіграв 19 матчів у всіх турнірах за Шахтар, забив два голи і віддав чотири асисти
Один з лідерів «Шахтаря» може перейти в німецький клуб – ЗМІ
29 грудня, 2025, 19:38
На збірну Росії з футболу може очікувати доволі оригінальний суперник
Збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з російськими футболістами
6 сiчня, 13:32
Парижани виграли «Classique» проти «Марселя»
Забарний здобув черговий трофей у складі ПСЖ
8 сiчня, 23:47
У «Солфорд Сіті» виникли проблеми з полем
Матч Кубка Англії з футболу був скасований через поле, яке покрилося кригою
9 сiчня, 19:33
Алонсо був запропонований трирічний контракт з клубом, який у підсумку був достроково розірваний
«Реал» звільнив з посади головного тренера Хабі Алонсо
13 сiчня, 01:01

Новини

Ексгравець збірної України повернувся до клубу, за який грав сім років тому
Ексгравець збірної України повернувся до клубу, за який грав сім років тому
Фігурист Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи
Фігурист Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи
Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA
Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA
Чемпіон світу з боксу отримав ордер на арешт за насилля
Чемпіон світу з боксу отримав ордер на арешт за насилля
«Ці люди – звірі». Дерюгіна розповіла про свій досвід спілкування з росіянами
«Ці люди – звірі». Дерюгіна розповіла про свій досвід спілкування з росіянами
Расистський скандал: вболівальник кинув банан у зірку «Реала»
Расистський скандал: вболівальник кинув банан у зірку «Реала»

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua