Ексгравець збірної України повернувся до клубу, за який грав сім років тому

Соболь вирішив розірвати контракт з французькою командою

Чеський футбольний клуб «Яблонець» офіційно оголосив про підписання українського лівого захисника Едуарда Соболя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу команди.

Досвідчений оборонець приєднався до «зелено-білих» на правах вільного агента після того, як домовився про обопільне розірвання контракту з французьким «Страсбуром». Попередня угода гравця з клубом Ліги 1 була розрахована до літа 2026 року, проте через високу конкуренцію та курс французів на радикальне омолодження складу Соболь фактично перестав потрапляти до заявки, зігравши в поточному сезоні лише один офіційний матч. Хоча офіційні деталі нового контракту не розголошуються, за інформацією спортивних медіа, угода з чеським клубом розрахована на півтора року.

Едуард Соболь уже добре знайомий місцевим вболівальникам, адже він захищав кольори «Яблонця» на правах оренди в сезоні 2018/19. Тоді українець був одним із лідерів команди, яка виступала в груповому етапі Ліги Європи. Спортивний директор клубу Зденек Коукал зазначив, що під час перемовин важливу роль відіграв той факт, що українець щиро полюбив регіон та атмосферу в клубі ще під час свого першого перебування. За словами функціонера, «Яблонець» отримує не просто досвідченого гравця, а людину, яка має за плечима матчі найвищого рівня в Лізі чемпіонів та досвід виступів на двох чемпіонатах Європи у складі національної збірної України.

Після першого етапу в Чехії кар'єра Соболя стрімко пішла вгору. Він провів чотири надзвичайно успішні роки в бельгійському «Брюгге», де тричі ставав чемпіоном країни та був стабільним гравцем основного складу в матчах найпрестижнішого європейського клубного турніру. Наразі гравець вже прибув у розташування своєї нової-старої команди на тренувальний збір у Туреччині та з четверга розпочав повноцінний тренувальний процес.

Нагадаємо, що футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат. Канадський футбольний клуб «Монреаль», який виступає в американській Major League Soccer, офіційно повідомив про перехід центрального півзахисника донецького «Шахтаря» Івана Лосенка.