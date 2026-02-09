Найдорожчі медалі... поганої якості. Новий скандал на Олімпіаді

Чотири власники вже заявили про несправність своїх нагород

Організатори Олімпіади 2026 вимушені розпочати термінове розслідування через численні скарги атлетів на якість нагород. Про це повідомляє «Главком».

Причини скарг

Медалі, які ще кілька днів тому називали шедеврами італійського дизайну та найдорожчими за собівартістю, виявилися напрочуд крихкими. Вони розколюються, тріскаються та відпадають від стрічок під час святкувань.

«Жертви» неякісних медалей

Список постраждалих чемпіонів зростає щодня. Наразі ними є:

Брізі Джонсон (США, золото в даунгілі). Її медаль розвалилася прямо під час святкування. «Я просто стрибала від радості, і вона відпала», – розповіла гірськолижниця, демонструючи відірвану стрічку та пошкоджений край нагороди.

(США, золото в даунгілі). Її медаль розвалилася прямо під час святкування. «Я просто стрибала від радості, і вона відпала», – розповіла гірськолижниця, демонструючи відірвану стрічку та пошкоджений край нагороди. Ебба Андерссон (Швеція, срібло в лижних перегонах). Її медаль впала в сніг і просто розкололася навпіл. «Сподіваюся, у організаторів є план «Б», – іронічно зауважила шведка.

(Швеція, срібло в лижних перегонах). Її медаль впала в сніг і просто розкололася навпіл. «Сподіваюся, у організаторів є план «Б», – іронічно зауважила шведка. Юстус Штрелоу (Німеччина, бронза у біатлоні). Його бронза тріснула і впала на підлогу під час командного святкування.

(Німеччина, бронза у біатлоні). Його бронза тріснула і впала на підлогу під час командного святкування. Аліса Лью (США, золото у фігурному катання). Спортсменка повідомила в Instagram, що стрічка просто від’єдналася від її золота за командний турнір.

Версія від організаторів щодо браку в нагородах

Операційний директор Ігор Андреа Франчізі підтвердив, що проблема є серйозною, і пообіцяв, що все буде виправлено, адже медаль є мрією атлета. Попередньо причину вбачають не в самому металі, а в механізмі кріплення стрічки. Згідно з європейськими нормами безпеки, кріплення має розривний механізм, щоб атлет не задихнувся, якщо за стрічку сильно смикнуть. Схоже, італійські інженери зробили цей механізм надто чутливим: він спрацьовує навіть від інтенсивних стрибків чи обіймів на п’єдесталі.

Подібна ситуація вже виникала на літній Олімпіаді в Парижі 2024. Тоді атлети подали понад 200 запитів на заміну нагород через швидке стирання покриття та пошкодження (близько 4% від усіх виданих медалей). Організатори вже випустили неофіційне попередження: «Не святкуйте занадто бурхливо з медалями на шиї». Всім спортсменам, чиї нагороди отримали дефекти, обіцяють замінити їх на нові екземпляри після завершення Ігор.

Нагадаємо, що медалі Олімпійських ігор 2026 стали найдорожчими в історії проведення змагань. Атлети, які піднімуться на п’єдестал зимових Олімпійських ігор в Італії, отримають нагороди, вартість яких б’є всі історичні рекорди