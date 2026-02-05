Призерка Чемпіонатів Європи з керлінгу оскаржить недопуск до Олімпіади-2026 в CAS

Ромей є дев'ятиразовою учасницею Чемпіонатів Європи, де двічі відзначалася медалями у складі жіночої команди Італії

Анджела Ромей хоче перегляду рішення щодо своєї участі у турнірі

За тиждень до старту жіночого турніру з керлінгу на домашній Олімпіаді-2026 збірна Італії опинилася в епіцентрі гучного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Кумівство» у збірній господарок Олімпіади

28-річна Анджела Ромей, титулована лідерка команди, подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду, звинувачуючи національну федерацію у неправильному виборі складу. Ромей, яка є срібною призеркою Євро-2023 та чинною чемпіонкою Італії, несподівано опинилася поза заявкою на Ігри. Її місце в п’ятірці зайняла 19-річна Ребекка Маріані.

Головний нюанс полягає в тому, що дебютантка Ігор є донькою технічного директора збірної Марко Маріані, який очолив цей пост у 2024 році. Варто зазначити, що батько нової учасниці є титулованим італійським керлінгістом. Він виступав на Олімпіаді-2006, має 5 титулів чемпіона країни та успішний досвід тренування збірної Китаю.

Анджела Ромей стверджує, що її безпідставно відсіяли заради недосвідченої гравчині, попри її стабільні результати протягом останніх сезонів. «Це рішення не має нічого спільного зі спортивним принципом», – наполягає спортсменка у своєму зверненні до CAS.

Позиція національних та міжнародних федерацій

Федерація льодових видів спорту Італії відкидає всі звинувачення. За їхніми словами, заміна має виключно технічний характер і базується на результатах останніх зборів та тренувань.

Цікаво, що Ромей намагалася вирішити питання через Всесвітню федерацію керлінгу, проте там їй відповіли, що процес відбору – це виключно внутрішня справа національної федерації. Саме тому спортсменка пішла на радикальний крок, подавши позов проти обох організацій до CAS.

Нагадаємо, що на Зимовій Олімпіаді сталася надзвичайна ситуація. Змагання з керлінгу на Олімпійських іграх було перервано через проблеми зі струмом на арені в Кортіна-д'Ампеццо. Після 5-хвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені.