Джима в масстарті на Олімпіаді впала і зупинилася за крок від медалі

Українку, на жаль, в четвертій гонці Ігор-2022 підвела стрільба

Жіноча збірна України з біатлону завершила виступи на Олімпіаді в Пекіні. Остання наша представниця, Юлія Джима, стала єдиною, хто пробився до масстарту. Киянка виступила гідно. В третій особистій гонці вона знову потрапила до топ-10.

На медаль їй завадив претендувати третій вогневій рубіж. Джима припустилася двох хиб, потім намагалася надолужити згаяне, трохи покращила позицію і посіла сьоме місце.

Зазначимо, що на першому колі українка впала. Поки піднімалася і набирала швидкість, суперниці пішли вперед. Юлія змушена була їх наздоганяти і, можливо тому, на першій лежці запустила останній постріл повз ціль. На дистанцію вона пішла в третій десятці.

Другий вогневій рубіж Джима пройшла чисто, на третьому припустилася двох хиб, але не здалася. Четверта стрільба вийшла в неї ідеальною. На фінішне коло вона вибігла дев'ятою, наздогнала двох суперниць і змогла їх випередити.

А перемогу з чотирма хибами на рубежах здобула француженка Жюстін Бренза-Буше. Стільки ж разім помилилися на стрільбищі друга і третя призерки - норвежки Тіріл Екгоф і Марте Олсбю Ройселанд.

Хоч як там було, а Олімпіаду Юлія Джима може занести собі в актив. В кожній особистій гонці вона претендувала на медаль і «засипалася» лише в естафеті.

Тим часом Україна стала лідером із порушень антидопінгових правил на Олімпіаді.