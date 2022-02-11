Олімпіада-2022: В Пекіні встановлено світовий рекорд

Ковзаняр зі Швеції Ван дер Пул встановив унікальне досягнення

Аж на 13,85 секунди випередив швед Нільс Ван дер Пул найближчого конкурента в змаганнях ковзанярів на дистанції 10 000 метрів. Его результат – 12 хвилин 30,74 секунди. Це – нове світове досягнення. Попереднє, встановлене рік тому в Геренвені, також належить Нільсу, він покращив одразу на дві секунди.

Ван дер Пул здобув другу золоту нагороду Пекіна. Раніше йому не було рівних на дистанції 5000 метрів. Та медаль стала першою для Швеції за 34 роки на зимових Олімпіадах у цьому виді спорту.

Тим часом українка Юлія Джима показала найкращий свій результат в індивідуальних дисциплінах на олімпіадах. В спринтерській гонці вона припустилася однієї хиби, але завдяки швидкості зуміла фінішувати на восьмому місці.

Таким чином, Юлія гарантувала собі місце в усіх біатлонних стартах Пекіна. Вона також візьме участь у пасьюті, мас-старті та естафеті.