Сі Цзіньпін зробив заяву про мирні переговори в Україні

Лідер Сі Цзіньпін на зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Пекіні заявив, що у переговорах про мир в Україні необхідно забезпечити однакову участь усіх сторін. Так він натякнув на необхідність залучення Європи до мирного процесу

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін під час переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив про необхідність «однакової участі всіх сторін» у переговорах щодо завершення війни в Україні. Про це йдеться у комюніке про результати переговорів лідерів Китаю та Німеччини, інформує «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Під час обговорення війни в Україні, Сі Цзіньпін висловив принципову позицію Китаю: ключ до пошуку рішення полягає у послідовному діалозі та переговорах.

«Важливо забезпечити рівну участь усіх сторін у переговорному процесі та закласти міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін, посилити волю до миру та створити умови для побудови міцної архітектури спільної безпеки», – сказав лідер Китаю.

Зауважимо, позиція Китаю щодо обов'язкової участі європейців у переговорах про мир в Україні суперечить підходу Росії. Та ж наполягає на досягненні домовленостей із США без урахування позиції європейців та українців.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого офіційного візиту до Пекіна провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем’єром Лі Цяном, де сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, економічну співпрацю та глобальну торгівлю.

Сі Цзіньпін заявив, що високо цінує партнерство з Німеччиною і готовий працювати разом із канцлером, щоб підняти «всеосяжне стратегічне партнерство між Китаєм і Німеччиною» на «новий рівень». За його словами, співпраця двох держав має залишатися стабільною навіть у період глобальних економічних змін.

Сторони також підписали п’ять міжурядових угод. Серед них: домовленості про продовження співпраці у боротьбі зі зміною клімату та протидії хворобам тварин. Окремі угоди уклали футбольні та настільно-тенісні федерації двох країн. Німеччина і Китай планують провести урядові консультації до кінця року, які мають відбутися в КНР.