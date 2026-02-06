Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ

Частка проблемних кредитів зросла до 11%, за незабезпеченими позиками – до 12%

Російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив $45 млрд, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

«Погіршення фінансових результатів відбулося на тлі різкого зростання відрахувань у резерви та подорожчання залучення ресурсів, спричинених жорсткою монетарною політикою. Ці показники свідчать не про циклічне уповільнення, а про початок глибшої дисфункції сектору», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що одночасно погіршується якість кредитного портфеля. Частка проблемних кредитів зросла до 11%, за незабезпеченими позиками – до 12%. «Такі рівні дефолтів є несумісними з офіційними заявами про стабільність і говорять про системний характер проблем, які більше не можна пояснити окремими сегментами чи тимчасовими шоками», – пояснює СЗР.

Зокрема, аналітики наближеного до кремля Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування фактично визнали початок системної банківської кризи. За їхніми оцінками, поточна видима стабільність тримається не на фундаментальному оздоровленні, а на домінуванні державних банків, масових реструктуризаціях проблемних активів і регуляторних послабленнях. Така модель лише відтерміновує кризу, водночас підвищуючи ризик швидкого й масштабного відтоку депозитів у разі загострення ситуації.

«Задекларована стійкість російської банківської системи на вигляд штучна. Центральний банк РФ фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками, дозволяючи банкам приховувати проблемні кредити під виглядом реструктуризацій. За цих умов офіційні дані лише маскують реальний масштаб втрат. Банківський сектор неминуче потребуватиме додаткової державної підтримки, що посилить фіскальний і макроекономічний тиск на економіку РФ та закріпить кризу як довгостроковий чинник», – наголошує розвідка.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%. Економічні проблеми Росії стають дедалі помітнішими напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, російська економіка готується до масштабної хвилі банкрутств у секторі малого та середнього бізнесу. Через поглиблення бюджетної кризи, спричиненої витратами на війну, путінський уряд вдався до радикального посилення податкового тиску. За прогнозами фінансових аналітиків, які оприлюднив Центр протидії дезінформації (ЦПД), найближчим часом можуть припинити свою роботу до 30% приватних компаній.

До слова, російський корпоративний сектор у 2025 році продемонстрував прискорене згортання. Кількість реєстрацій нових юридичних осіб у РФ скоротилася до 173 тис., що на 20% менше, ніж у 2024 році. Водночас ліквідації бізнесів зросли до 233 тис. (+15%), унаслідок чого кількість закритих компаній на 26% перевищила кількість новостворених.