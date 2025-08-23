Головна Світ Політика
У Москві помер пропагандист Вишинський, який керував «РИА Новости Украина»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Москві помер пропагандист Вишинський, який керував «РИА Новости Украина»
Після повернення до Москви Вишинський був призначений виконавчим директором медіагрупи «Россия сегодня»
У Москві помер пропагандист Кирило Вишинський, обвинувачений в Україні у державній зраді

У Москві у віці 58 років після важкої хвороби помер Кирило Вишинськийпропагандист, який раніше очолював в Україні філіал російського державного медіа «РИА Новости». Він мав українське громадянство і був обвинувачений у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Вишинський народився в Дніпропетровську (нині Дніпро) і займався журналістикою близько 30 років, працюючи на різних телевізійних, радіо- та інтернет-ЗМІ. З 2006 по 2014 рік він був кореспондентом ВГТРК в Україні, а з 2014 по 2018 рік очолював інтернет-портал «РИА Новости Украина».

У травні 2018 року співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали його за звинуваченням у державній зраді. Його тримали під вартою понад рік, після чого в серпні 2019 року звільнили під особисте зобов’язання. Невдовзі його передали Росії в рамках обміну.

Після повернення до Москви Вишинський був призначений виконавчим директором медіагрупи «Россия сегодня». Він також увійшов до Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини при президенті Росії. У жовтні 2023 року він став головним редактором радіо Sputnik.

За свою пропагандистську діяльність Вишинський був нагороджений російською державною нагородою — медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року колишній головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, якого судили в Україні за державну зраду, став виконавчим директором пропагандистського медіахолдингу «Росія Сегодня».

