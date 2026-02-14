Головна Спорт Новини
МОК опинився під шквалом критики за продаж футболок з символікою Олімпіади часів нацизму

МОК опинився під шквалом критики за продаж футболок з символікою Олімпіади часів нацизму
фото: CNN

Обмежений тираж футболок розпродали швидко, але після скандалу їх зняли з продажу

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опинився в центрі гучного скандалу через реалізацію сувенірної продукції, присвяченої Іграм у Берліні 1936 року. Йдеться про футболки з «Колекції спадщини», на яких зображено пропагандистський плакат нацистської епохи з підписом «Німеччина Берлін 1936». Про це плвідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Історики та правозахисники засудили таку ініціативу, нагадавши, що Адольф Гітлер використав ту Олімпіаду для легітимізації свого режиму та демонстрації ідеї «арійської переваги». Крістін Шмідт, співдиректорка Бібліотеки Голокосту Вінера, зазначила, що нацистська пропаганда була невід’ємною частиною реклами тих Ігор, а сам захід супроводжувався арештами ромів та усуненням єврейських спортсменів.

Генеральний директор Міжнародного маршу живих Скотт Сондерс також виступив із жорсткою критикою, наголосивши, що намагання «очистити» історію спортом у такий спосіб є формою співучасті в нормалізації ненависті. За його словами, неможливо відокремити естетику дизайну того часу від жахів Голокосту, що відбувалися паралельно.

У відповідь на звинувачення речник МОК заявив, що серія товарів присвячена 130-річчю олімпійського дизайну і охоплює всі без винятку Ігри. У комітеті аргументують свою позицію тим, що хочуть вшанувати досягнення понад 4 тис. спортсменів, зокрема легендарного Джессі Оуенса, чиї перемоги стали викликом нацистській ідеології. Наразі футболки позначені на сайті як «розпродані», проте МОК не збирається вилучати згадки про цей період із своєї історичної колекції.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відзилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

Теги: Німеччина пропаганда Адольф Гітлер Олімпіада олімпійські ігри

